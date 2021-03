Mamy 14 396 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 372 chorych. Jak dotąd wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się 1 931 921 osób. Zmarło w sumie 47 578 chorych na Covid-19. W ciągu doby wykonano ponad 63,9 tys. testów.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (2347), śląskiego (1716), łódzkiego (1064), małopolskiego (1044), pomorskiego (1030), warmińsko-mazurskiego (1003), kujawsko-pomorskiego (972), wielkopolskiego (954), dolnośląskiego (936), podkarpackiego (785), lubelskiego (628), zachodniopomorskiego (458), świętokrzyskiego (373), podlaskiego (304), lubuskiego (288), opolskiego (168).

326 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 79 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 293 osoby.

Ponad 21 tys. osób w szpitalach

Na 29 304 łóżek szpitalnych dla pacjentów z Covid-19 zajętych jest 21 183. Do respiratorów podłączonych jest 2139 osób. Kwarantanną objęto 314 744 osoby. Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało 1 587 164 pacjentów.

W poniedziałek MZ podało, że hospitalizowanych jest 20 249 chorych na Covid-19, w niedzielę - 19 654, w sobotę - 19 541, zaś w piątek - 19 102. Tydzień temu, 9 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 105 pacjentów.

Zwiększone obostrzenia w czterech regionach

Od poniedziałku do 28 marca w woj. mazowieckim i lubuskim zawieszona jest działalność saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn, klubów fitness i siłowni, hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), basenów (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), stoków narciarskich.

W galeriach handlowych mogą działać m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być w nich świadczone m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

Te same ograniczenia obowiązują od soboty, 13 marca na Pomorzu (do 28 marca), a na Warmii i Mazurach przedłużone też do 28 marca.

Pandemia zaczęła się w Wuhan

Chorobę płuc zwaną Covid-19 po raz pierwszy lekarze zidentyfikowali w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. W krótkim czasie skala zakażeń wzrosła tak dalece, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 r. ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca 2020 r. Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie w Polsce trwa - według ekspertów - trzecia fala koronawirusa.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby. Służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

