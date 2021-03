W wywiadzie nagranym w Kalifornii księżna powiedziała, że przed przyjściem na świat Archiego - urodzonego w maju 2019 roku jej syna - w rodzinie królewskiej były rozmowy na temat tego "jak ciemna może być jego skóra". Przekazano jej również, że nie otrzyma on tytułu królewskiego oraz specjalnej ochrony przysługującej członkom monarchii.

Pytany przez Winfrey o dyskusje dotyczące koloru skóry jego syna książę Harry stwierdził: "Nigdy nie podam szczegółów o tej rozmowie".

"Miałam myśli samobójcze"

Zdaniem syna księżnej Diany w artykułach brytyjskich tabloidów na temat jego małżonki "pobrzmiewały kolonialne tony". "Mimo tego nikt z mojej rodziny nic nie powiedział. To boli" - stwierdził.

Meghan komplementowała królową Elżbietę II. Z jej relacji wynika, że monarchini była dla niej serdeczna i pomocna. Jednocześnie amerykańska aktorka przyznała, że na królewskim dworze czuła się "uciszana".

ZOBACZ: Książę Harry: obawiałem się powtórki historii Diany

Żona księcia Harry'ego - która w trakcie rozmowy miała na sobie bransoletkę księżnej Diany - ujawniła także, że pełniąc obowiązki członka rodziny królewskiej miała myśli samobójcze. Gdy jednak poprosiła o pomoc, ta została jej odmówiona. Argumentowano, że mogłoby to się źle odbić na wizerunku pałacu.

Today’s the day.



Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special airs tonight at 8/7c on @CBS. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/hHFppSFrW8