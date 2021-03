Książę Harry: obawiałem się powtórki historii Diany

- Naprawdę, po prostu czuję ulgę i szczęście, że siedzę tutaj, rozmawiając z Tobą z moją żoną u boku - mówił Harry w jednym z dwóch 30-sekundowych klipów promocyjnych zamieszczonych przez amerykańską stację CBS w mediach społecznościowych.

Wywiad, którego mieszkający obecnie w Kalifornii Harry i jego żona Meghan udzielili Oprah Winfrey zostanie wyemitowany przez CBS 7 marca, zaś w Wielkiej Brytanii dzień później.

"Bałem się, że historia się powtórzy"

W zaprezentowanym fragmencie wywiadu pokazane jest zdjęcie matki Harry'ego, księżnej Diany, która w 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym. Harry odnosi się do presji związanej z życiem pod obserwacją mediów, co jak dawał kilka razy do zrozumienia, było powodem decyzji jego i Meghan o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej.

- Nie mogę sobie wyobrazić, jakie to musiało być dla niej - przechodzić przez ten proces samodzielnie przez te wszystkie lata, ponieważ dla nas dwojga było to niewiarygodnie trudne. Ale my przynajmniej mamy siebie nawzajem - powiedział Harry. - Moją największą obawą było to, że historia się powtórzy - dodał, mając na myśli to, iż nadmierna inwazyjność tabloidów przyczyniła się do śmierci Diany.

Książę Harry mówił wcześniej, że wycofał się z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej, aby chronić siebie i swoją rodzinę przed "toksyczną" atmosferą stworzoną w Wielkiej Brytanii przez prasę.

Wyjechali do USA

Na początku 2020 roku Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola i Diany, oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili, że zamierzają wycofać się z pełnienia obowiązków i zacząć prowadzić bardziej prywatne życie, nie będąc pod nieustanną obserwacją mediów. Zgodnie z ustaleniami z resztą rodziny królewskiej, w ciągu 12 miesięcy od wycofania się miał zostać dokonany przegląd ich dalszej roli, ale kilka dni temu poinformowano, że Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków.

Para, która pobrała się w 2018 roku, mieszka wraz z synem Archiem w Kalifornii. Dwa tygodnie temu ogłosili oni, że spodziewają się drugiego dziecka.

Gwiazda amerykańskich programów typu talk show Oprah Winfrey jest przyjaciółką Meghan, przed związkiem z Harrym aktorką, i była gościem na ich ślubie. Jak podkreślają brytyjskie media, wywiad może być trudny dla pozostałej części rodziny królewskiej.