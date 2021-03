Spór Harry'ego i Meghan z Pałacem Buckingham. Księżna oskarża rodzinę królewską

Na początku 2020 roku Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola i Diany, oraz jego amerykańska żona Meghan Markle niespodziewanie ogłosili, że zamierzają wycofać się z pełnienia obowiązków i zacząć prowadzić bardziej prywatne życie, nie będąc pod nieustanną obserwacją mediów. Zgodnie z ustaleniami z resztą rodziny królewskiej, w ciągu 12 miesięcy od wycofania się miał zostać dokonany przegląd ich dalszej roli, ale kilka dni temu poinformowano, że Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków.

Para, która pobrała się w 2018 roku, mieszka wraz z synem Archiem w Kalifornii. Dwa tygodnie temu ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka.

Gwiazda amerykańskich programów typu talk show Oprah Winfrey jest przyjaciółką Meghan. Była gościem na ślubie książęcej pary. W najbliższy weekend amerykańska telewizja CBS wyemituje wywiad Oprah z Harry'm i Meghan. Jak podkreślają brytyjskie media, może być on trudny dla pozostałej części rodziny królewskiej.

"Pałac brał udział w utrwalaniu kłamstw na nasz temat"

W poniedziałek opublikowano dwa 30-sekundowe fragmenty rozmowy. Brytyjski książę Harry powiedział, że obawiał się, iż powtórzy się historia z jego matką, księżną Dianą oraz że odejście z rodziny królewskiej było dla niego i jego żony "niewiarygodnie trudne".

Kolejny fragment rozmowy został opublikowany w czwartek. Księżna Meghan oskarża w nim rodzinę królewską o szerzenie kłamstw na temat książęcej pary.

- Nie wiem, jak oni mogą oczekiwać, że po tym wszystkim wciąż będziemy milczeć. Szczególnie że Pałac brał aktywny udział w utrwalaniu kłamstw na nasz temat. Jeżeli idzie za tym także ryzyko utraty pewnych rzeczy, to wiele z nich już bezpowrotnie przepadło - powiedziała.

"Źle traktowała personel"

Jednym z wątków sporu Meghan z rodziną królewską są doniesienia o zachowaniu księżnej wobec personelu. W 2018 roku Jason Knauf, ówczesny sekretarz ds. komunikacji w Pałacu Kensington, miał sporządzić pismo, zgodnie z którym Meghan Markle miała źle traktować pracowników, podważać ich umiejętności, a dwóch asystentów wręcz przegonić z Pałacu. Jednak dopiero teraz dokument ten pojawił się na łamach "The Times".

Do tych informacji odnieśli się prawnicy Meghan, którzy oświadczyli, że uważają to za planowany atak akurat w momencie, gdy para książęca może otwarcie opowiedzieć o niewygodnych tajemnicach monarchii.

"To nie przypadek, że trwające od kilku lat oskarżenia mające na celu zniesławienie Księżnej są przedstawiane brytyjskim mediom na krótko przed tym, jak ona i Książę mają mówić otwarcie i szczerze o swoich doświadczeniach z ostatnich lat. (...) Księżna jest zasmucona ostatnim atakiem na jej postać, szczególnie jako ktoś, kto był celem zastraszania i jest głęboko zaangażowana we wspieranie tych, którzy doświadczyli bólu i traumy. Jest zdeterminowana, aby kontynuować swoją pracę na rzecz budowania współczucia na całym świecie i będzie starała się dawać przykład robienia tego, co słuszne" - czytamy.

