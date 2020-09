Harry i Meghan zwrócili 2,4 mln funtów wydane na remont ich posiadłości

"Książę Sussex wniósł wkład finansowy do sovereign grant. Wkład ten, jak zapowiadał książę Harry, w pełni pokrył niezbędne koszty renowacji Frogmore Cottage, która jest własnością Jej Królewskiej Mości Królowej i pozostanie brytyjską rezydencją księcia i jego rodziny" - napisano w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

ZOBACZ: Harry i Meghan dystansują się od książki na ich temat

Prince Harry has repaid British taxpayers’ the renovation costs of the home in Windsor intended for him and his wife Meghan. before the couple gave up their royal duties. Records show 2.4 million pounds was spent to renovate Frogmore Cottage.https://t.co/1N4ajoz9OD