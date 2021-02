Trzecia fala koronawirusa. Prof. Andrzej Fal w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Mamy 8 510 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 209 osób.

- Dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty zakażeń koronawirusem, to potwierdza fakt, że trzecia fala jest obecna w Polsce - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

ZOBACZ: Ministerstwo zdrowia: mamy początek trzeciej fali epidemii

- Co prawda ponad 8500 zakażeń to około 200 przypadków mniej niż wczoraj, ale trzeba to odnosić do ubiegłego tygodnia. W ubiegłą sobotę było o 2 tys. zakażeń mniej - wskazał szef MZ na antenie Radia Zet.

W piątek poinformowano również o pierwszym przypadku południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa w Polsce.

- Oprócz mutacji brytyjskiej pojawiła się w Polsce mutacja południowoafrykańska koronawirusa; pierwszy przypadek z okolic Suwałk - przekazał Adam Niedzielski na konferencji. Dodał, że badania wykazują "coraz większy udział mutacji brytyjskiej w zakażeniach".

Poprzednie odcinki programu obejrzysz tutaj.

dk/ polsatnews.pl, Polsat News