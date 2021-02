Covid-19 zniszczył płuca 40-latka. Konieczny będzie przeszczep

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku ma dojść do transplantacji płuc u 40-letniego mężczyzny, u którego jest stosowane ECMO, technika zastępująca pracę jego płuc, całkowicie uszkodzonych przez COVID-19.

Jak poinformował w sobotę kierownik kliniki kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie prof. Piotr Suwalski, około południa mężczyzna został przewieziony samolotem ze stolicy do Gdańska.

- To młody człowiek, przez 40 dni jest na ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, technika pozaustrojowego utlenowania krwi pozwalająca zastąpić przez pewien czas pracę płuc i/lub serca - red.). To jeden z najdłuższych przebiegów ECMO w Polsce. Bez tego pacjent był już nie żył. On nie ma już płuc, tak są zniszczone z powodu COVID-19. Znalazł się dawca organów i pacjent przejdzie transplantację - dodał Suwalski.

Nowoczesną technologię ECMO stosuje się wtedy, gdy zawodzi już ratowanie chorych poprzez podłączenie ich do respiratora.

dk/ PAP