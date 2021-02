Nową liczbę przypadków podał w sobotę rano minister zdrowia. - Dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty zakażeń koronawirusem, to potwierdza fakt, że trzecia fala jest obecna w Polsce".

- Co prawda ponad 8500 zakażeń to około 200 przypadków mniej niż wczoraj, ale trzeba to odnosić do ubiegłego tygodnia. W ubiegłą sobotę było o 2 tys. zakażeń mniej - wskazał Niedzielski na antenie Radia Zet.

W piątek resort poinformował o 8777 nowych przypadków. Z kolei w ubiegłą sobotę było to 6586 zakażeń. Zmarło wówczas 284 pacjentów chorych na Covid-19.

Najwięcej przypadków zakażeń w sobotę odnotowano na terenach województw: mazowieckiego (1393), śląskiego (818), pomorskiego (779), warmińsko-mazurskiego (736), wielkopolskiego (552), dolnośląskiego (547), kujawsko-pomorskiego (535), małopolskiego (493),

Mamy 8510 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1393), śląskiego (818), pomorskiego (779), warmińsko-mazurskiego (736), wielkopolskiego (552), dolnośląskiego (547), kujawsko-pomorskiego (535), małopolskiego (493), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 20, 2021

Zaznaczono, że 189 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów" - podkreśliło MZ

ZOBACZ: Brytyjski minister zdrowia: Covid-19 może przed końcem roku stać się uleczalną chorobą

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 517 osób, czyli o 70 więcej niż w piątek. Pod respiratorami jest 1304 pacjentów, o dwóch mniej niż w piątek.

Ponad 50,5 tys. testów

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 1 631 727 przypadków zakażenia koronawirusem, spośród których zmarło 42 077 osób. W ciągu doby wykonano ponad 50,5 tys. testów na koronawirusa. Przekazano również najnowsze informacje o szczepieniach. W sumie wykonano ich 2 660 776, a w ciągu ostatniej doby 97 795.





ℹ️ Mamy 2 660 776 wykonanych szczepień



(Dane aktualne na 20.02.2021 r. - 10:30)



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/NMmyNjRpwS — #SzczepimySię (@szczepimysie) February 20, 2021

WIDEO - Policyjne psy na emeryturze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ Polsatnews.pl