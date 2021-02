Nadchodząca noc nadal będzie mroźna z temperaturą minimalną od -18 st. C w kotlinach sudeckich, ok. -12 st. C w centrum kraju, do - 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem - powiedział synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Dodał, że spodziewane są dalsze opady śniegu.

IMGW informuje, że nadchodzącej nocy front atmosferyczny, który przyniósł nam intensywne opady śniegu, będzie przemieszczał się na północny-wschód, a co za tym idzie opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych można spodziewać się głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Sytuacja poprawi się w centrum i na południu kraju.

Jak przekazał synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski nocą z poniedziałku na wtorek pojawią się okresami opady śniegu, które miejscami - na północy i krańcach wschodnich - będą miały natężenie umiarkowane. Na południowym wschodzie początkowo można się również spodziewać opadów marznącego deszczu, które będą powodowały gołoledź. W ciągu nocy na przeważającym obszarze kraju dopada od 2 do 7 cm śniegu, a miejscami na Pomorzu nawet do 12 cm.

18:30 #IMGWlive

Noc pochmurna z opadami śniegu, najsilniejszymi na północy i wschodzie.

⚠️Na Podkarpaciu opady marznące powodujące gołoledź. Na pozostałym obszarze przejaśnienia, a opady śniegu słabe

🌡️na południowym zachodzie, ok -18°C, na pozostałym obszarze od -14°C do -6°C. pic.twitter.com/E0vvnXupYv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 8, 2021

Odwołane pociągi, korki na drogach

Temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C w kotlinach sudeckich, ok. -12 st. w centrum do -6 st. na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Wiatr będzie już słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem jego porywy będą silniejsze i będzie tam powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Trudne warunki atmosferyczne paraliżowały ruch w polskich miastach, m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Na większości stołecznych ulic w Warszawie leży gruba warstwa śniegu. Ruch odbywał się bardzo powoli, wiele ulic zakorkowało się.

ZOBACZ: Zimowy paraliż kolei. Jak uzyskać odszkodowanie za spóźnienie pociągu?

Od godz. 9 na ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, pracuje 170 posypywarek. Ponadto od godz. 8:45 w rejonie al. Waszyngtona nastąpiła przerwa w dostawach ciepła.

Poniedziałkowy atak zimy sprawił, że z utrudnieniami liczą się także pasażerowie kolei. Wiele składów różnych przewoźników - zarówno lokalnych, jak i dalekobieżnych - notowało opóźnienia, a co najmniej 94 pociągi w ogóle nie wyjechały w trasę. Chodzi m.in. o połączenia Kolei Mazowieckich, Polregio, Kolei Dolnośląskich i Kolei Śląskich.

Po godz. 17:00 o około 130 minut był spóźniony pociąg Polregio "Orlanka" z Białegostoku do Siedlec oraz kilka składów PKP Intercity: "Mehoffer" ze Szczecina do Przemyśla, "Chełmoński" z Krakowa do Świnoujścia, "Odra" z Berlina do Warszawy i "Sobieski" z Wiednia do Gdyni. Kilkanaście innych zanotowało odchylenia od rozkładu jazdy sięgające 100 minut.

WIDEO: Atak zimy - materiał "Wydarzeń"

Co przyniesie wtorek?

- Wtorek to zdecydowana poprawa pogody jeżeli chodzi o opad śniegu, o zawieje i zamiecie śnieżne oraz o jego intensywność. Oczywiście ten opad nadal będzie występował na północnym wschodzie - o umiarkowanym natężeniu - i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to ok 5 cm - poinformował Walijewski.

Dodał, że temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od -10 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, ok. -6 w centrum i na zachodzie, do -1 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany w porywach do 60 km/h, natomiast w górach zdecydowanie silniejszy - w porywach do 100 km/h i będzie tam powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

ZOBACZ: Powodzie we Francji. Alert dla Paryża

- Jeżeli chodzi o opady śniegu w Warszawie i w centrum, to we wtorek można powiedzieć, że będą to już dosłownie resztki śniegu - ocenił Walijewski. Dodał, że śnieg w tych miejscach będzie już jedynie prószył. W ciągu dnia w Warszawie może spaść go jedynie ok. 1 cm.

Zobacz prognozę pogody Polsat News

ms/wka/ polsatnews.pl, PAP