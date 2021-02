Powodzie we Francji. Alert dla Paryża

Najtrudniejsza sytuacja panuje w miasteczku Saintes w Nowej Akwitanii, około 100 km na północ od Bordeaux, gdzie wylała rzeka Charente.

Na wielu ulicach woda sięga ludziom do pasa, a z części miasta ewakuowano mieszkańców, ponieważ zalanie instalacji elektrycznych pozbawiło ich prądu.

Rzeki zalały miasteczka

Na południowym wschodzie kraju, gdzie w ubiegłym tygodniu rzeka Garonna wystąpiła z brzegów, zalewając okolice miasteczek Marmande i La Reole, woda zaczyna się cofać. Znane z produkcji koniaku miasto Cognac również zostało częściowo zalane.

SW FRANCE: Parts of Landes flooded again as waters from the Midouze River rose to around 3.6m on Tuesday. Orange flood warnings are in force with more rain on the way. pic.twitter.com/YhxvnWgcRZ

VIDEO: 🇫🇷 River #Seine floods in Paris after heavy rain



The river level remains high at more than 4.50m following recent heavy rain. The riverbanks seen from the Île de la Cité, normally popular with pedestrians, are flooded, with benches and trees partially submerged. pic.twitter.com/YMB7ZwShGy