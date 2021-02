Marznący deszcz i zamiecie śnieżne. Prognoza na poniedziałek

Jak informuje IMGW, krańce północno-wschodnie kontynentu znajdują się pod wpływem niżu znad Rosji. Południowa i centralna Europa jest także pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie północnych Włoch oraz przemieszczającym się znad Węgier nad południowo-zachodnią Ukrainę. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje klin wyżowy. Polska będzie pod wpływem wspomnianych niżów. Na południu kraju zaznaczać się będzie obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie krańce południowo-wschodnie znajdą się w cieplejszej polarnej masie powietrza.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite, jedynie na krańcach północno-zachodnich duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 200 m. Przyrost pokrywy śnieżnej poza północną Polską o około 10 cm, do 15 cm na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, wschodni i północno-wschodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 35-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, na Pomorzu Wschodnim okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie początkowo jeszcze możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Przyrost pokrywy śnieżnej na przeważającym obszarze kraju o około 5 cm, na Pomorzu Wschodnim o około 10 cm. Temperatura minimalna od -13 st. C miejscami na Kaszubach i południu kraju do -6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo jeszcze miejscami na północy w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i północny, na południu skręcający na kierunki zachodnie. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

pgo/ PAP