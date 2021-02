Potrzebna dekryminalizacja pomocy w aborcji - Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti"

Lewica zaprosiła posłów opozycji na spotkanie w sprawie aborcji. Publikacja wyroku TK dotyczącego ustawy aborcyjnej spowodowała, że w większości przypadków usuwanie ciąży stało się nielegalne.

Potrzebna dekryminalizacja pomocy w aborcji

- W samo południe odbędzie się spotkanie zainicjowane przez posłanki Lewicy. Chcemy je poświęcić na dyskusję, co można powiedzieć tu i teraz, nie w 2023 roku, nie po wyborach, tylko dziś - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zaproszeni na spotkanie byli wszyscy posłowie opozycji, na spotkaniu będzie obecna przedstawicielka Polski 2050 Szymona Hołowni.

Jej zdaniem publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji postawiła kobiety, ale także lekarzy "w bardzo trudnej sytuacji".

- Lewica wyszła z konkretnymi propozycjami - powiedziała Dziemianowicz Bąk. - Nasza propozycją jest ustawa ratunkowa dekryminalizująca pomoc w aborcji , tak żeby żaden lekarz, który zdecyduje się wykonać zabieg, na przykład taki, który był już zaplanowany przed publikacją wyroku, albo matka, która zorganizuje dla swojej córki tabletki wczesnoporonne, albo partner, który zawiezie swoją partnerkę do kliniki aborcyjnej nie musiał obawiać się odpowiedzialności karnej.

- Dziś w Kodeksie karnym za pomoc w aborcji grożą trzy lata pozbawienia wolności, grozi po prostu więzienie. Chcemy zmiany w tym kodeksie, żeby kobiety mogły czuć się bezpiecznie i żeby lekarze mogli czuć się bezpiecznie - dodała polityk Lewicy.

- Wierzę w to, że ani opozycja, ani ta część Zjednoczonej Prawicy, która ma wątpliwości co do decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej nie może sobie pozwolić na luksus urlopu (w tej sprawie - red.) do czasu wyborów - powiedziała posłanka. - Naszym obowiązkiem wobec kobiet, lekarzy, obywateli jest poszukiwanie rozwiązań które mogą poprawić jeżeli nie rozwiązać sytuację wygenerowaną przez Trybunał.

Dodała, że jest także propozycja "długofalowa".

