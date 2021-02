Plan znoszenia obostrzeń. W sprawie otwarcia hoteli nie ma jednomyślności

- Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń - mówił szef rządu podczas czwartkowej wizyty w Kielcach.

Poinformował jednocześnie, że rząd w piątek przekaże perspektywę na kolejne dwa tygodnie i szczegóły zostaną przedstawione tego dnia.

- Ale cały czas właśnie w związku z liczbą zgonów, sytuacją wokół Polski, szalejącą epidemią, również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową - zaznaczył.

"Brak jednomyślności"

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem rp.pl zapowiadał, że jeśli nic się nie zmieni, to decyzja dotycząca obostrzeń będzie komunikowana po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

Pytany przez "Rz", czy będą otwierane hotele, odparł, że "trwa dyskusja". "Nie ma jednomyślności w tym zakresie. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte" - zaznaczył.

W ostatnim czasie media informowały, że jedną z decyzji może być otwarcie hoteli. Müller zastrzegł jednak, że w tej sprawie nie ma jednomyślności ani w Radzie Medycznej, ani wśród członków RZZK.

W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk, który w Programie Pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że choć sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce jest coraz lepsza, liczba zachorowań na Covid-19 maleje, to jednak pandemia wciąż utrzymuje się w całej Europie. "Mamy też ten wymiar społeczny i gospodarczy, które są szalenie istotne. Natomiast tutaj wszystkie racje trzeba wyważyć i dopiero później podjąć decyzję" - podkreślił.

Możliwe otwarcie hoteli

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin przyznał, że "od 14 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym mogłyby zacząć działać hotele". "Analizujemy też sytuację związaną z innymi branżami. Niewykluczone, że MRPiT będzie rekomendować też w najbliższym czasie Radzie Ministrów inne poluzowania" - wskazał.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa, od 1 lutego w galeriach handlowych mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W centrach handlowych wciąż nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz.

Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Ograniczona pozostaje działalność hotelarska.

