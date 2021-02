W poniedziałek posłanki Lewicy Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Anna Maria Żukowska zaprosiły posłów innych ugrupowań na piątkowe spotkanie w sprawie rozwiązań po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Według nich potrzebne są natychmiastowe działania i przyjęcie ustawy ratunkowej, która "dekryminalizuje pomoc przy aborcji".

ZOBACZ: "Czy słomki bambusowe są ważniejsze niż ochrona życia?". Chuck Norris o aborcji

- Konfederacja deklaruje, że z całą pewnością nie weźmie udziału w spotkaniu, które proponuje Lewica, gdyż nie widzimy pola do dyskusji z ludźmi, którzy porównują aborcję do odrobaczania, a takimi słowami posłużyła się była rzeczniczka tej formacji politycznej (posłanka Anna Maria-Żukowska). Przedstawicieli Konfederacji na pewno nie będzie na piątkowym spotkaniu z Lewicą. Decyzję podjęła w środę Rada Liderów Konfederacji - poinformował Grabarczyk.

Mówiąc szczerze, to jest po prostu doświadczeniem fizjologicznym, kulturowym i społecznym milionów kobiet (choć nie tylko) na całym świecie. Trzeba ją też odmedykalizować, jak i poród. Aborcja przeprowadzana na wczesnym etapie ciąży, farmakologicznie, to nawet nie jest zabieg! — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️🏳️‍🌈☮️ (@AM_Zukowska) January 31, 2021

Żukowska podczas niedzielnej dyskusji na Twitterze o tym, "czym jest aborcja" przypomniała jeden ze swoich wcześniejszych wpisów, w którym stwierdziła: "Mówiąc szczerze, to jest po prostu doświadczeniem fizjologicznym, kulturowym i społecznym milionów kobiet (choć nie tylko) na całym świecie. Trzeba ją też odmedykalizować, jak i poród. Aborcja przeprowadzana na wczesnym etapie ciąży, farmakologicznie, to nawet nie jest zabieg!". Gdy jedna z internautek napisała, że "czasem ją nosi, gdy czyta wywody, jak to aborcja jest zabiegiem medycznym”, posłanka Lewicy odparła: "Czasami jest, ale w przypadku aborcji farmakologicznej – nie. Tak samo jak nie jest nim połknięcie antybiotyku czy tabletki odrobaczającej".

Spotkanie ws. aborcji

W piątkowym spotkaniu weźmie udział delegacja klubu Koalicji Obywatelskiej. - O sprawach, które dotyczą tego, co dzieje się w Polsce, trzeba rozmawiać na wszystkich polach, w związku z tym będziemy uczestniczyli w tym spotkaniu i tego samego oczekujemy wtedy, kiedy takie spotkanie sami będziemy organizowali - powiedział w poniedziałek szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Chęć udziału w rozmowach zgłosili za pośrednictwem Twittera należący do KO posłowie Nowoczesnej i Zielonych. "Posłanki i posłowie #Nowoczesna wezmą udział w spotkaniu" - napisano na profilu Nowoczesnej. Na koncie Partii Zieloni zapewniono: "Dziękujemy za zaproszenie. Będziemy".

ZOBACZ: Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów prezentuje projekt. "Nie tracimy nadziei"

Udziału w spotkaniu nie wyklucza PSL. Rzecznik ludowców Miłosz Motyka zastrzegł jednak w poniedziałek, że Stronnictwo oczekuje zwłaszcza od Lewicy "jak najszybciej" deklaracji w sprawie poparcia propozycji jego partii, czyli powrotu do dotychczasowego kompromisu dotyczącego aborcji. - Jesteśmy zainteresowani rozwiązaniem konfliktu wokół aborcji, który wywołała partia rządząca. Dlatego my na stół położyliśmy dwa rozwiązania - rozwiązanie ratunkowe i rozwiązanie docelowe - zaznaczył Motyka. Jak dodał, „ratunkowe" polegałoby na przyjęciu zaproponowanej przez PSL ustawy "przywracającej dotychczasowy kompromis", której projekt został złożony w Sejmie.

"Nic mi na ten temat nie wiadomo"

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany o spotkanie organizowane przez Lewicę odparł: "Nic mi na ten temat nie wiadomo, nie mam informacji, aby dotarło do nas takie zaproszenie, przynajmniej na Nowogrodzką (siedziba PiS), więc trudno mi się odnieść do tego".

W środę Dziemianowicz-Bąk poinformowała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", że spotkanie odbędzie się 5 lutego o godz. 12. Pytana o odpowiedzi na zaproszenie do tych rozmów, posłanka potwierdziła, że "odezwały się" przedstawicielki partii Nowoczesna, Zieloni, i będzie "reprezentacja KO", natomiast PSL według niej "się waha".

"Na odpowiedź ze strony Zjednoczonej Prawicy czekamy. Mam nadzieję, że osoby jak poseł (Porozumienia Andrzej) Sośnierz, posłanka (Porozumienia Magdalena) Sroka, posłanka (Porozumienia, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona) Michałek, którzy jasno i publicznie mówią, że żałują swojej decyzji, że podpisali się pod wnioskiem do TK i że żałują, że ten wyrok zapadł, znajdą w sobie tyle odwagi, żeby przyjść na to spotkanie i wspólnie z nami rozmawiać o tym, jak można naprawić ten błąd. Liczę na to, że także przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy pojawią się na tym spotkaniu i będą w stanie rozmawiać z opozycją po to, żeby poprawić sytuację, którą sami zgotowali swoimi, jak sami częściowo przyznają, błędnymi decyzjami" - mówiła posłanka w "GW".

Wyrok Trybunału

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok TK z 22 października ub. roku ws. przepisów antyaborcyjnych, a w Monitorze Polskim opublikowano jego uzasadnienie. TK wskazał w uzasadnieniu, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji. Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK uznał za niekonstytucyjne. Pozostałe dwa przypadki, w których aborcja jest nadal zgodna z prawem, to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).