W piątek spotkanie parlamentarzystów ws. możliwych rozwiązań po wyroku TK ws. aborcji

Posłanki Lewicy zaproponowały spotkanie na poniedziałkowej konferencji prasowej, a po niej wysłały zaproszenia do wszystkich parlamentarzystów. Jak powiedziała wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat, spotkanie cieszy się dużym zainteresowanie zwłaszcza ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, a ze strony Zjednoczonej Prawicy nie ma żadnego potwierdzenia przybycia.

Rozwiązanie "na teraz"

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że większość partii ma pomysł na to w jaki sposób rozwiązywać kwestię aborcji, w jaki sposób te kwestie regulować, ale to są wszystko pomysły na za kilka lat, na dłuższą perspektywę, natomiast w tej chwili wszyscy wiemy, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kobiety są postawione w dramatycznej sytuacji i chcemy znaleźć rozwiązania "na teraz" - powiedziała Biejat o idei spotkania.

ZOBACZ: Wyrok ws. aborcji opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wcześniej TK podał jego uzasadnienie

Jak dodała, rozwiązaniem "na teraz" byłaby proponowana przez Lewicę "ustawa ratunkowa". - Znosi ona kary za pomoc przy aborcji, żeby lekarzy nie obawiali się wspierać swoich pacjentek - wyjaśniła. - Zapraszamy i chętnie wysłuchamy pomysłów innych partii na temat tego jak jeszcze możemy w tej sytuacji kobietom ulżyć - powiedziała wiceszefowa klubu Lewicy, zaznaczając, że będą to pomysły doraźne, dopóki nie będzie liberalizacji obecnie obowiązujących przepisów.

W piątkowym spotkaniu ze strony Koalicji Obywatelskiej obecne mają być m.in. posłanki PO: Agnieszka Pomaska, Monika Wielichowska i Marzena Okła-Drewnowicz, z Nowoczesnej: Monika Rosa i Katarzyna Lubnauer, a także Urszula Zielińska i Tomasz Aniśko (Zieloni) oraz reprezentująca Inicjatywę Polska Katarzyna Piekarska.

Opozycja powinna mówić jednym głosem

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawy-Błońska (PO) podkreśliła w rozmowie, że opozycja powinna w kwestii praw kobiet mówić jednym głosem. - Musimy przygotować bardzo mocne wsparcie dla kobiet i rozwiązania, które staną się później pakietem całościowym, a nie dotyczącym tylko aborcji - która jest poważnym problemem, ale dotyczącym spraw związanych z prawem wyboru kobiet, z jakością życia kobiet - zauważyła.

ZOBACZ: Zdanie odrębne do wyroku TK ws. aborcji. Marszałek Sejmu chce sprostowania

- Chcemy posłuchać co Lewica ma do zaproponowania, ale z pełną świadomością, że rozmawiamy o tym, co będzie można zrobić w przyszłości, bo nie oszukujmy się - w tym Sejmie niczego nie uda nam się przeprowadzić - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka poinformował, że klub Koalicji Polskiej będzie reprezentowany przez posłanki tego ugrupowania, które będą przedstawiać swoje propozycje rozwiązań. KP po publikacji wyroku TK ws. aborcji zaproponowało, aby poprzez ustawę wrócić do rozwiązania tzw. "kompromisu aborcyjnego", a także rozpisać referendum ws. przerywania ciąży.

Z Kukiz'15, ale bez Konfederacji

Poseł Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko nie wyklucza, że weźmie udział w debacie organizowanej przez Lewicę. - Chętnie bym powiedział moje stanowisko jako Jarosława Sachajko, że zabijanie ludzi, bez względu na to, w której fazie rozwojowej są, jest nieetyczne. Tu trzeba byłoby rozpocząć rozmowy jak ludziom pomóc żyć i mieć dzieci, a nie jak ich zabijać - powiedział.

ZOBACZ: Zawisza: wraz z opublikowaniem wyroku TK zalegalizowano tortury

W piątkowym spotkaniu nie zamierza brać udziału Konfederacja. Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk, "nie widzimy pola do dyskusji z ludźmi, którzy porównują aborcję do odrobaczania, a takimi słowami posłużyła się była rzeczniczka tej formacji politycznej (posłanka Anna Maria-Żukowska)".

Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 12 i według organizatorów może potrwać ok. 1,5 godziny. Po nim ma się odbyć konferencja prasowa.

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok TK z 22 października ub. roku ws. przepisów antyaborcyjnych, a w Monitorze Polskim opublikowano jego uzasadnienie. TK wskazał w uzasadnieniu, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji. Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.

rsr/ PAP