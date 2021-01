Jedne ze swoich pierwszych podpisów nowy prezydent zamierza także złożyć pod zarządzeniami wstrzymującymi fundusze na budowę muru na granicy z Meksykiem oraz proces wycofywania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Przyczyny podjęcia decyzji dotyczącej noszenia maseczek w rządowych budynkach Biden wyjaśniał na Twitterze.

"Noszenie masek to nie jest partyzancka kwestia, ale patriotyczny akt mogący uratować niezliczone życie. Czas się zamaskować, Ameryko" - napisał z oficjalnego konta prezydenta USA.

Wearing masks isn't a partisan issue — it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today issuing a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America.