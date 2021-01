Lady Gaga zaśpiewała amerykański hymn. Wystąpiła też Jennifer Lopez

Amerykańska wokalistka Lady Gaga przy akompaniamencie orkiestry U.S. Marine Corps zaśpiewała hymn USA podczas inauguracji Joe Bidena. Z kolei Jennifer Lopez wykonała "This Land Is Your Land" i "America the Beautiful". "Genialnie", "spektakularnie" - to tylko niektóre z komentarzy pojawiających się pod nagraniami występów.

W środę przed południem czasu waszyngtońskiego odbyło się zaprzysiężenie 46. prezydenta USA Joe Bidena oraz wiceprezydent Kamali Harris. Uroczystość uświetniły występy gwiazd.

Lady Gaga zaśpiewała hymn USA.

The National Anthem has never sounded better 🎵



Thank you @LadyGaga for that wonderful performance! #InaugurationDay pic.twitter.com/mk4qMIrnmu — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

"Wielki zaszczyt"

"To wielki zaszczyt, ma to dla mnie ogromne znaczenie. (…) Moją intencją jest uznanie naszej przeszłości, uzdrowienie teraźniejszości i przekazanie pasji do przyszłości, w której będziemy razem, w miłości, pracować. Będę śpiewać dla wszystkich żyjących na tej ziemi" - napisała na Twitterze tuż przed występem.

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸 — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

Wokalistka wystąpiła w czarno-czerwonej sukni przystrojonej złotym gołębiem z gałązką oliwną projektu domu mody Schiaparelli.

"Obyśmy wszyscy zawarli ze sobą pokój" - podkreśliła Gaga.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

J.Lo również zachwyciła

Podczas środowej inauguracji Bidena zaśpiewała również Jennifer Lopez. Piosenkarka wykonała "This Land Is Your Land" oraz "America the Beautiful".

Let's get loud... for our next president and vice president of the United States! 🕺



Thank you @JLo for coming and being a part of this historic moment! #InaugurationDay pic.twitter.com/nNNtqk7pRC — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

Po występie Lopez zwróciła się do obecnych po hiszpańsku, cytując część formuły deklaracji lojalności wobec flagi USA. "Jeden naród, niepodzielny przed Bogiem, oferujący każdemu wolność i sprawiedliwość" - powiedziała.

"Co za głosy"

Pod wideo z występami artystek pojawiły się tysiące komentarzy.

"Pięknie", "wzruszająco", "co za głosy" - to tylko niektóre z nich.

Phenomenal and beautiful...just what we needed. — julie (@_julieann_1) January 20, 2021

"Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być"

Kolejną kobietą uświetniającą ceremonię była 22-letnia poetka Amanda Gorman.

Po przemówieniu Bidena odczytała swój wiersz "Wzgórze, na które się wspinamy" (ang. "The Hill We Climb"), który napisała pod wpływem szturmu na Kapitol 6 stycznia - informuje stacja NBC. Gorman była najmłodszą poetką przedstawiającą swój wiersz podczas prezydenckiej inauguracji.

Thank you to our inaugural poet @TheAmandaGorman for lending your beautiful voice and talent to this historic moment. #Inauguration2021 pic.twitter.com/14Oy5yAeOL — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

- Bycie Amerykaninem to coś więcej niż dziedziczona przez nas duma. To przeszłość, w którą wchodzimy i jak ją naprawiamy. (...) Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być. (..) Zastraszanie nas od tego nie odwróci i nie przerwie, ponieważ wiemy, że wtedy naszą przyszłością stanie się bezczynność i inercja - mówiła Gorman. - Odbudujemy się, pogodzimy i wyzdrowiejemy - brzmiały słowa wiersza.

- Chciałam, by mój wiersz był przesłaniem nadziei i jedności - podkreśliła w wywiadzie dla stacji CBS.

ac/zdr/ polsatnews.pl, PAP