Ustępujący wiceprezydent Mike Pence na zaprzysiężeniu Bidena

Na ceremonii nie było Trumpa, który już wcześniej zapowiedział, że nie weźmie w niej udziału. W ten sposób Trump stał się pierwszym od 1869 roku ustępującym prezydentem USA, nieobecnym podczas zaprzysiężenia swojego następcy.

W ceremonii zaprzysiężenia wzięli natomiast udział m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, a także byli prezydenci: Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton.

Lady Gaga zaśpiewała hymn

Show skradła jednak amerykańska wokalistka Lady Gaga, która przy akompaniamencie orkiestry U.S. Marine Corps zaśpiewała hymn USA.

Trump na Florydzie

Trump na pokładzie samolotu Air Force One wylądował już na Florydzie, gdzie zamieszka w resorcie Mar-a-lago, którego jest właścicielem. Opuszczając Biały Dom w środę rano Trump zostawił w Gabinecie Owalnym list dla swojego następcy - Joe Bidena, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w 1989 r. przez ustępującego ze stanowiska prezydenta Ronalda Reagana.

Trump zerwał także z inną tradycją - nie zaprosił zwycięzcy wyborów do Białego Domu. Zrezygnował także z udziału w inauguracji swojego następcy. Do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i wciąż utrzymuje, że podczas wyborów prezydenckich w listopadzie ub.r. dochodziło do fałszerstw.

