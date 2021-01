Prowadził po alkoholu. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach miał wypadek

Prokurator prokuratury rejonowej w Bartoszycach w czwartek poinformował prezesa miejscowego sądu o zdarzeniu drogowym z udziałem sędziego Bartosza Szlachty – wiceprezesa sądu rejonowego w Bartoszycach - podał w komunikacie rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Z informacji tej wynika, że sędzia Bartosz Szlachta, kierując w środę samochodem osobowym w miejscowości Bezledy, miał z nieustalonych przyczyn zjechać na lewy pas ruchu i zderzyć się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Na miejsce zdarzenia przybył patrol policji i zespół pogotowia ratunkowego. Następnie sędzia Bartosz Szlachta został przewieziony do szpitala, gdzie gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia. Sędzia nadal przebywa w szpitalu - podał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Podkreślił, że obaj kierowcy zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wstępne badanie wykazało u sędziego stan nietrzeźwości, natomiast kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy.

Przerwa w "czynnościach służbowych"

- W związku z zaistniałą sytuacją, prezes sądu rejonowego w Bartoszycach w piątek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Bartosza Szlachty do czasu wydania przez właściwy Sąd Dyscyplinarny decyzji o uchyleniu tej przerwy bądź zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych. Sprawy, które prowadził sędzia Bartosz Szlachta, zostaną przydzielone do rozpoznania pozostałym sędziom sądu rejonowego w Bartoszycach - wskazał rzecznik.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie podał, że "prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie i środowisko sędziów zdecydowanie potępia tego rodzaju zachowanie, tj. prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających". - Jeśli potwierdzą się okoliczności związane ze zdarzeniem drogowym z udziałem sędziego, to należy spodziewać się, że czeka go postępowanie karne, a także dyscyplinarne. To drugie może dla niego zakończyć się karą, z których najsurowszą jest usunięcie z zawodu - wyjaśnił rzecznik.

