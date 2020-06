Pijany kierowca uciekł po stłuczce. Wytropił go policyjny pies

Nietrzeźwy kierowca zbiegł po tym, jak wymusił pierwszeństwo i zderzył się z jadącym prawidłowo kierowcą Hondy. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór w miejscowości Sosnowa Wola (woj. lubelskie). Mężczyzna ukrywał się w zaroślach. Wytropił go pies policyjny.