Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1069), wielkopolskiego (1014), kujawsko-pomorskiego (910), śląskiego (818), pomorskiego (729), zachodniopomorskiego (700), warmińsko-mazurskiego (626), łódzkiego (567), lubelskiego (493), dolnośląskiego (452), małopolskiego (383), podlaskiego (333), lubuskiego (243), podkarpackiego (235), opolskiego (172), świętokrzyskiego (131). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 13, 2021 Z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 364 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 404 905/32 074 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 13, 2021 Liczba zakażonych od początku pandemii wynosi 1 404 905 a zgonów - 32 074. W ciągu doby wykonano ponad 73,9 tys. testów. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 73,9 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/k09ynoedDH — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 13, 2021 Ostatniej doby zaszczepiono 51 786 osób. 🕒 Dzienny raport #SzczepimySię ⤵️

📈 Liczba zaszczepionych przekroczyła 300 tys. osób pic.twitter.com/wiAUH7uyKB — #SzczepimySię (@szczepimysie) January 13, 2021 Wyzdrowiało prawie 9 tys. osób Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 553 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1606 jest pod respiratorami – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 31 969 łóżek i 2949 respiratorów. Oznacza to, że w całym kraju pozostaje wolnych 15 416 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 1343 respiratorów. Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 180 854 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5679 osób. Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 147 123 zakażonych koronawirusem. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/SWO1GuEBLd — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 13, 2021

Odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne

Minister zdrowia na konferencji prasowej we wtorek przypomniał, że do tej pory możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych było możliwe na drodze sądowego postępowania cywilnego. - Mając na uwadze bezpieczeństwo i wątpliwości, jakie pojawiły się wokół szczepionki. zdecydowaliśmy się zmienić sposób dochodzenia odszkodowania w przypadku NOP-ów. Zmiana polega na powołaniu funduszu kompensacyjnego, ale nie o sam fundusz tu chodzi, tylko chodzi oczywiście o procedurę. Ta procedura z założenia ma zlikwidować niedogodności związane z postępowaniem sądowym, czyli tych dot. czasu trwania procesu o odszkodowanie, ale też, by uprościć procedurę i zrobić ją tańszą dla osoby, która takiego odszkodowania potrzebuje - mówił minister zdrowia. Niedzielski poinformował, że do odszkodowania będą kwalifikowane osoby, które "będą hospitalizowane przynajmniej 14 dni lub doznają szoku anafilaktycznego". ZOBACZ: Niepożądane odczyny poszczepienne. "Cztery poważne i jeden ciężki przypadek" - Osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania w ramach takiej uproszczonej procedury, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni - to jest jeden bardzo ważny warunek - lub, podkreślam "lub", a nie "i" osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej 14-dniowej - powiedział. - Świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł - w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji aż do 100 tys. zł łącznie, czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą w takiej specjalnej, szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia - powiedziała Niedzielski.

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół





- Od 18 stycznia zdecydowaliśmy o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.





Wśród obowiązujących do końca stycznia obostrzeń są te dotyczące zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku zgromadzeń.

Ponadto wciąż - do końca stycznia - obowiązuje zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz.

W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw.

Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków.

Do końca stycznia zamknięte pozostaną także stoki narciarskie.

Zamknięte pozostają boiska, siłownie, centra sportowe, w których przebywać mogą jedynie osoby uprawiające sport profesjonalnie.

Po przyjeździe do Polski wciąż będzie obowiązywała 10-dniowa kwarantanna po powrocie do kraju transportem zbiorowym.

Szczepionka Moderny w Polsce

We wtorek spodziewana jest dostawa do Polski pierwszej partii szczepionek przeciw COVID-19 wyprodukowanych przez firmę Moderna.

- Mamy zaplanowaną dostawę 29 tys. dawek szczepionki Moderny we wtorek w godzinach wieczornych. Ich dystrybucja rozpocznie się prawdopodobnie już w czwartek w zależności od procedury +zwolnienia serii+ oraz zamówień ze szpitali planujących szczepienia w weekend - powiedział Kuczmierowski.

Szef ARM poinformował, że na tym etapie dystrybucji szczepionek decyzje, czy do danej placówki trafi preparat Moderny, czy Pfizera, podejmowane są centralnie. Szczepionki Moderny będą do Polski dostarczane co dwa tygodnie, czyli rzadziej niż w przypadku szczepionek Pfizera (ich dostawa odbywa się raz w tygodniu).

- Gdy szczepionki Moderny trafią do ARM, to 50 proc. z nich będziemy chcieli zabezpieczyć na zaszczepienie kolejną dawką. Przy czym należy pamiętać, że to zaszczepienie w przypadku preparatu Moderny powinno być zrealizowane po czterech tygodniach - powiedział Kuczmierowski.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca marca do Polski ma dotrzeć 840 tys. dawek szczepionki Moderny. - W pierwszym miesiącu spodziewamy się ok. 70 tys. szczepionek Moderny, a do końca kwartału to będzie 840 tys. W kolejnych miesiącach, kwartałach spodziewamy się większych dostaw i na to liczymy. Szczepionki sukcesywnie będziemy wydawać do szpitali - zapewnił szef ARM.

pgo/ polsatnews.pl