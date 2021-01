Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (627), zachodniopomorskiego (570), pomorskiego (509), wielkopolskiego (446), kujawsko-pomorskiego (388), małopolskiego (233), śląskiego (233), dolnośląskiego (227), łódzkiego (218), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (190), podkarpackiego (159), lubelskiego (138), opolskiego (127), świętokrzyskiego (97), podlaskiego (75). 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W niedzielę odnotowano 9410 nowych przypadków koronawirusa.

Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 390 385/31 264 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 11, 2021

W niedzielę zaszczepiono kolejnych 3 031 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 26,1 tys. testów.

Ponad 7 tys. ozdrowieńców

16 681 pacjentów z COVID-19 znajduje się w szpitalach; 1605 osób podłączonych jest do respiratorów - wynika z poniedziałkowego raportu Ministerstwa Zdrowia. Z graficznej informacji wynika, że 16 681 osób z osób chorych na COVID-19 zajmuje łóżka w szpitalach; zajętych jest też 1605 respiratorów. W sumie dla pacjentów z COVID-19 gotowych jest 32 352 łóżek i 2943 respiratory. Z danych resortu zdrowia wynika również, że obecnie na kwarantannie znajduje się 146 685 osób, 5928 objętych jest nadzorem epidemiologicznym, a 1 130 460 do tej pory wyzdrowiało. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/v6nP4k9Vtm — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 11, 2021 Testy dla nauczycieli W poniedziałek rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

Na testy zgłosić się mogą nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły. ZOBACZ: Koronawirus. Rozpoczynają się testy nauczycieli Za pośrednictwem kuratoriów oświaty i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania, otrzyma odpowiednie skierowanie. Jak podało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki, do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dostawy szczepionek dla Polski

Jak poinformował prezes ARM, w poniedziałek w godzinach porannych do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek na koronawirusa firmy Pfizer. - W tej chwili trwa transport z lotniska do magazynu ARM - dodał. Spodziewana liczba dawek szczepionki, według wcześniejszych zapowiedzi, to 360 tys.

Kuczmierowski podał też, że w poniedziałek od godz. 6 z hurtowni farmaceutycznych trwa rekordowa dostawa 250 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do poszczególnych punktów szczepiących. Poniedziałkowa dystrybucja 250 tys. dawek szczepionki do poszczególnych punktów szczepiących jest największą z dotychczasowych.

ZOBACZ: Szczepionki przeciw COVID-19. W Polsce kolejna dostawa

We wtorek do Polski powinna trafić pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna (29 tys.). Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w UE. Moderna planuje dostarczyć do Polski ok. 400 tys. dawek w lutym i 360 tys. w marcu.

