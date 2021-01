Kiedy szczepienia kolejnych grup? Podano terminy

Podczas środowej konferencji prasowej szef KPRM podał daty szczepień i rejestracji kolejnych grup.

- 15 stycznia otwieramy rejestrację szczepień dla osób powyżej 80 lat i uruchamiamy formularz zgłoszenia dla wszystkich powyżej 18 roku życia. 22 stycznia to z kolei otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70 roku życia. (…) 3 dni później, 25 stycznia, rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia, zgodnie z tym, jak się w poprzednich dniach zarejestrowali - ogłosił.

Szczepienia będą odbywać się w 5994 punktach.

Dworczyk podkreślił, że grupa, która będzie się szczepiła od 25 stycznia liczy łącznie 4,6 mln osób, w tym w tej grupie 80-latków jest ok. 1,75 mln, a seniorów w wieku 70-79 lat - 2,8 mln.

- Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie zróżnicowanie w terminie rejestracji, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki ekskluzywny tydzień, pomiędzy 15 a 22 stycznia, gdy rejestrować się na konkretny termin szczepień będą mogli się tylko seniorzy powyżej 80 roku życia? Zrobiliśmy to ze względu na rekomendacje wydane przez Radę Medyczną przy premierze Mateuszu Morawieckim, w której to zasiadający profesorowie zwrócili uwagę, że seniorzy powyżej 80. roku życia są grupą najbardziej zagrożoną ciężkim przebiegiem Covid-19 - powiedział Dworczyk.

Dodał, że to osoby z tej grupy najczęściej trafiają do szpitali, a choroba ma u nich najbardziej dramatyczny przebieg i najczęściej kończy się śmiercią.

- Dlatego postanowiliśmy im dać ten tydzień, by oni mogli się zarejestrować na terminy jak najwcześniejsze, wybrać dla siebie dogodne miejsca i terminy - podkreślił Dworczyk.

Dworczyk podkreślił, że z grupy seniorów nie wszyscy będą mogli się zaszczepić od razu. - Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 mln osób będziemy mieli szczepionki do końca marca dla 2,3 miliona osób - poinformował szef KPRM.

Jak dodał, "pozostałe z tych 3 milionów osób do zaszczepienia, to osoby z grupy zero, czyli około 700 tysiąca osób". - Krótko mówiąc, personel pracujący w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, czyli te osoby, które są na pierwszej linii frontu - powiedział szef KPRM.

"Gotowość do zaszczepienia się"

Poinformował, że od 15 stycznia wszystkie osoby od 18. do 70. roku życia będą mogły zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia przeciwko COVID-19.

Wyjaśnił, że aby to zrobić trzeba będzie wejść na stronę internetową www.gov.pl/szczepimysie i kliknąć w "wyraźnie wyeksponowany klawisz: zgłoszenie". Kolejnym krokiem będzie wypełnienie formularza i potwierdzenie zgłoszenia.

- Gdy rozpocznie się etap szczepień, taka osoba (która zgłosiła gotowość do zaszczepienia - red.) otrzyma maila, że ma wystawione e-skierowanie i wtedy będzie mogła w pierwszej kolejności zrejestrować się na konkretny termin szczepienia - powiedział Dworczyk.

- To będzie czas dedykowany wyłącznie osobom, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się i wtedy tylko one będą miały dostęp do rejestracji, a potem (będą to - red.) wszystkie pozostałe osoby z danej grupy, czy wiekowej, czy zawodowej - dodał szef KPRM.

6 mln dawek do końca I kwartału

Dworczyk zaprezentował harmonogram dostaw szczepionki i harmonogram szczepień na I kwartał tego roku.

- Z tego harmonogramu wynika, że do Polski w I kwartale dotrze powyżej 6 mln dawek szczepionki dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna, dzięki czemu, do końca kwartału będziemy mogli zaszczepić około 3 mln osób - stwierdził.

- Na podstawie tego harmonogramu wystawiamy centralny kalendarz, w którym będą zarejestrowane wszystkie 6 tys. punktów szczepień. Każdy z tych punktów będzie miał wystawiony "slot", czyli miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - powiedział.

- Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tys. szczepionek do wszystkich punktów na terenie całej Polski, na pierwsze szczepienie (...) to tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek - poinformował.

Dowolny punkt w Polsce

Szef KPRM dodał, że proces rejestracji będzie odbywać się trzema kanałami: infolinia 989, osobista rejestracja w punkcie szczepień, strona internetowa pacjent.gov.pl. - Wybieramy termin i punkt szczepienia, dzień przed wizytą dostajemy SMS z przypomnieniem - dodał.

Punkt drugi procedury, po zarejestrowaniu się - mówił Dworczyk - to wybór miejsca i terminu szczepienia. Zaznaczył, że nie trzeba szczepić się w miejscowości, gdzie jesteśmy zameldowani. - W rejestracji możemy wybrać dowolny punkt w Polsce, w którym jest nam wygodnie zaszczepić się (...). Wybieramy dowolny punkt i datę tak by był wolny termin - powiedział Dworczyk.

Dzień przed ustalonym terminem szczepienia - dodał - osoba zarejestrowana otrzyma SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty. Taki SMS z przypomnieniem przyjdzie także przed drugim terminem szczepienia - zaznaczył.

Szef KPRM podkreślił, że nie jest ważne, kiedy osoby powyżej 70. roku życia zarejestrują się do szczepienia. - Dla wszystkich seniorów 70 plus zaczynają się szczepienia od 25 stycznia - powiedział szef KPRM.

Gotowość na 3,7 mln szczepień miesięcznie

Dworczyk przekazał ponadto, że "dzięki wielkiemu zaangażowaniu szpitali, POZ-ów, personelu medycznego i niemedycznego zdolności operacyjne, które posiadamy, to 3,7 miliona szczepień miesięcznie". Zastrzegł jednak, iż ograniczone dostawy szczepionek powodują, że zdolności te nie są jeszcze wykorzystane - obecnie, według Dworczyka, jest to średnio 1 mln szczepień miesięcznie.

- Wierzymy natomiast, że te szczepionki będą docierały coraz szerszym strumieniem do Polski i do innych krajów UE i wtedy będziemy uruchamiać te oczekujące na szczepionki moce i będziemy przyspieszali szczepienie. Zgodnie z dzisiejszymi deklaracjami producentów, to nastąpi prawdopodobnie na początku II kwartału - zaznaczył szef KPRM.

Zapowiedział, że rząd będzie na bieżąco informował jak przebiegają szczepienia, także o ewentualnych modyfikacjach harmonogramu tych zabiegów. - Może się zdarzyć, że zostanie zarejestrowana szczepionka kolejnej firmy. Wtedy, jeżeli będziemy mogli liczyć na dodatkowe szczepionki przyjeżdżające do Polski, będziemy oczywiście zwiększać liczbę osób szczepionych tygodniowo - wyjaśnił.

"Przyjęliśmy ten model, dbając o bezpieczeństwo pacjenta"

Szef KPRM przybliżył również model szczepień przyjęty przez Polskę.

- Kraje w ramach Unii Europejskiej przyjęły dwa różne modele funkcjonowania i działania, jeżeli chodzi o szczepienie - mówił. - Pierwszy model i między innymi wśród tych krajów są Włochy, polega na tym, że wszystkie szczepionki, które przyjeżdżają do Włoch są przekazywane do punktów szczepień, a pacjenci są szczepieni - to powoduje duży przyrost osób po pierwszym szczepieniu, ale w konsekwencji, wszystko na to wskazuje, że po trzech tygodniach te szczepionki, które będą przyjeżdżały do Włoch w znakomitej większości będą trafiały na drugie szczepienie, a tych pacjentów pierwszy raz szczepionych będzie o wiele mniej - wyjaśniał.

Dworczyk podkreślał, że Polska przyjęła inne rozwiązanie. - Takie, jak duża część krajów Unii Europejskich - zaznaczył. - Każdą dostawę szczepionek dzielimy na dwie części: połowa zostaje w magazynie ARM, w mroźniach i czeka na to, aż będzie potrzeba wykorzystać tę połowę na drugą szczepionkę; pierwsza część natomiast - trafia do punktów szczepień - powiedział.

- Przyjęliśmy takie rozwiązanie dlatego, że chcemy mieć gwarancję, że pacjent zaszczepiony po raz pierwszy, który nie uzyskuje jeszcze odporności, bo sam producent podaje, że ta odporność po pierwszej dawce to około 52 procent, a podanie drugiej dawki gwarantuje 95 procent odporności - mówił szef KPRM.

Jak dodał, "przyjęliśmy ten model dbając o bezpieczeństwa pacjenta, chcąc mieć gwarancję, że niezależnie od potencjalnych problemów logistycznych czy wszelkich innych producenta, my zapewniamy zaszczepionemu po raz pierwszy pacjentowi drugą dawkę".

Przytoczył też dane dotyczące aktualnego poziomu zaszczepionych Polaków.

- Na godzinę 15:00 mamy prawie 338 tys. osób zaszczepionych. Liczba zutylizowanych szczepionek to 818, a niepożądanych odczynów poszczepiennych 50 - powiedział Dworczyk.

Ponad 200 gmin bez punktów szczepień

Dworczyk został też zapytany, czy liczba punktów szczepień jest już ostateczna.

Minister zauważył, że obecnie ponad 200 gmin nie ma swoich punktów szczepień, z czego większość to tzw. gminy obwarzanki, czyli gminy okalające większą miejscowość. - Tam na siłę nie ma sensu tworzyć takich punktów - ocenił.

Poinformował też, że "mniej więcej ze stoma gminami" prowadzone są rozmowy nt. uruchomienia punktów szczepień. - Wierzymy, że do 25 stycznia liczba gmin bez punktów szczepień radyklanie się zmniejszy - oświadczył.

Szczepienia kolejnych grup

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w tzw. szpitalach węzłowych, których jest 509, pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia ruszą zapisy dla seniorów powyżej 80 lat, tydzień później dla tych powyżej 70 lat. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Od 18 do 22 stycznia zespoły wyjazdowe zaszczepią pensjonariuszy domów opieki społecznej.

