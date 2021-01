Znamy finalistki Miss Polski 2020. Która z nich otrzyma koronę? [ZDJĘCIA]

Oficjalna sesja zdjęciowa kandydatek do tytułu Miss Polski 2020, autorstwa Igora Drozdowskiego, powstała w kilka dni temu w Hotelu Mistral w podwarszawskich Markach. Finalistki prezentują się w przepięknych kreacjach z najnowszej projektantki Violi Piekut. O ich makijaże zadbały "Wariacje Piękna by Sylwia Piwowarczyk" natomiast o fryzury "Zaremba International Academy".

Zdjęcia pojawią się w katalogu Miss Polski 2020, ale efekty ich pracy możecie już zobaczyć w naszej galerii! Która z dzisiejszych najpiękniejszych Polek dołączy do panteonu Miss Polski? Przekonamy się już 17 stycznia! Relacja na żywo o godz. 20:00 w Polsacie.

Takiego finału Miss Polski jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii tego konkursu wybory najpiękniejszej Polki odbędą się bez udziału publiczności i przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Co nie znaczy, że emocje będą mniejsze.

Kortez, Domagała, Wyszkoni

O wyjątkową atmosferę na gali Miss Polski zadba jeden z największych fenomenów polskiej muzyki ostatnich lat - Kortez, który wykonaniem swoich przebojów "Hej wy" i "Z imbirem" zapewni tego wieczoru ogromny ładunek emocjonalny. A niesamowicie pozytywna energia płynąca ze sceny podczas występu charyzmatycznego Pawła Domagały z jego wielkim hitem "Weź nie pytaj" i piosenką z najnowszej płyty "Wracaj" z pewnością udzieli się kandydatkom do korony oraz wszystkim widzom przed telewizorami.

Natomiast Anna Wyszkoni sprawi, że ten wieczór na zawsze pozostanie w sercach finalistek jako wspomnienie najpiękniejszych emocji. Dlatego do pokazu finalistek w sukniach ślubnych Violi Piekut wykona swój piękny utwór "Zapytaj mnie o to kochany". Wśród innych artystów, którzy swoimi występami dodadzą mocy finalistkom i podgrzeją atmosferę konkursu, będzie była Miss Supranational 2011, przebojowa wokalistka Monika Lewczuk, która zaśpiewa covery największych hitów Dua Lipy - "Don’t Start Now" oraz "Levitating".

Podczas wyborów Miss Polski 2020 w jury zasiądą same kobiety! Fantastyczne i inspirujące, o wielkiej sile i wierze w swoje możliwości. Każda z nich może być wzorem do naśladowania. Ewa Wachowicz, Miss Polonia 1992, III wicemiss świata na Miss World oraz laureatka Miss Świata Studentek na World Miss University, ale przede wszystkim kulinarny autorytet i producentka programów telewizyjnych.

Viola Piekut, ulubiona projektantka gwiazd, która podbiła ich serca sukniami przeznaczonymi zarówno na czerwony dywan jak i do ślubu.

Anna Wyszkoni, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, która zanim osiągnęła sukces na scenie muzycznej była Miss Nastolatek w swoim regionie.

Joanna Liszowska, aktorka odnosząca sukcesy w produkcjach filmowych i telewizyjnych oraz na deskach teatru. Gwiazda serialu "Przyjaciółki", od ponad ośmiu lat wciela się w jedną z głównych ról w tym hicie Polsatu.

Byłe miss w jury

W gronie jurorek nie może zabraknąć byłych laureatek konkursu, które udowadniają, że możesz być Miss, a potem jeszcze osiągnąć dużo więcej. Olga Buława, absolwentka prawa i Miss Polski 2018, na co dzień odpowiedzialna szefowa pokładu w polskich liniach lotniczych. Katarzyna Krzeszowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Miss Polski 2012, która realizuje swoje marzenia w branży modowej i prowadzi swój butik.

Magdalena Kasiborska, studentka kosmetologii i Miss Polski 2019. Właśnie kończy rok panowania, który z pewnością był inny niż jej poprzedniczek. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, na szczęście nie wykluczyło to pomocy tym najbardziej potrzebującym. Zainicjowała cykl projektów wspierających osoby i rodziny, dla których zmaganie się̨ z trudami życia codziennego jest ogromnym wyzwaniem. Ukoronowaniem była akcja "MISSja Święta", dzięki której pomoc otrzymało ponad 100 rodzin, a dobroć ludzi chcących dzielić się̨ z innymi sprawiła, że misja wciąż̇ trwa!

Elżbieta Sawerska, absolwentka politologii i Miss Polski 2004. Jest autorką i producentką programów telewizyjnych. Została też propagatorką zdrowego i naturalnego stylu życia, znana między innymi jako prowadząca program "Ekologicznie" w Ipli.

Podczas wyborów nowej Miss Polski finalistki zaprezentują się w kilku pokazach, zobaczymy je między innymi: w kolekcji casual od Violi Piekut, strojach kąpielowych Self Collection, odzieży termicznej od Brubeck oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych od Violi Piekut.

Zachowany reżim sanitarny

Uroczysta gala finałowa odbędzie się w tym roku w Warszawie, w studiu Cyfrowego Polsatu. Gospodarzami wieczoru będą: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, natomiast rozmowy z kandydatkami na tzw. backstage'u przeprowadzi Agnieszka Hyży, finalistka Miss Polski 2005, która dostała się do najlepszej dziesiątki ówczesnej edycji i z pewnością udzieli obecnym uczestniczkom cennych rad.

Reżyserem gali Miss Polski 2020 będzie Joanna Majorkiewicz a choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Telewizyjne show organizowane i realizowane jest przez Nową Scenę a producentem telewizyjnym jest Polsat.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz ekipy realizacyjnej zgrupowanie oraz finał konkursu odbędzie się bez publiczności i przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Do pracy zostaną dopuszczone tylko osoby z wynikiem negatywnym testu na obecność koronawirusa.

