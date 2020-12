Rekordowa oglądalność filmu "Kevin sam w domu" w Telewizji Polsat

"Kevin sam w domu" niekwestionowanym "królem" filmowego repertuaru bożonarodzeniowego w naszym kraju. Dzięki hitowi Wigilia Bożego Narodzenia 2020 również zdecydowanie należała do Telewizji Polsat. Niesforny chłopiec, którego tak doskonale zagrał Macaulay Culkin, gości na naszej antenie od grudnia 2000 roku i zapewne nikt już nie wyobraża sobie wigilijnego wieczoru bez jego przygód.

W tym roku "Kevin" był gościem w naszych domach w wigilijny czwartek o godzinie 20:00, a następnie w bożonarodzeniowy piątek o godzinie 16:30. Brawurowe starcie tego wyjątkowo przedsiębiorczego malca z dwoma zdesperowanymi włamywaczami oglądało 24 grudnia prawie 4 i pół miliona, a 25 grudnia – 2 miliony widzów.

W czasie wigilijnej emisji tego filmu Polsat był najchętniej oglądaną stacją w obu grupach i zanotował świetne udziały: ponad 33 proc. grupie 4+ i przede wszystkim ponad 43 proc. w grupie komercyjnej, co stanowi rekordowy wynik także w porównaniu z poprzednimi latami, gdy też ten hit ozdabiał naszą świąteczną ramówkę. Znów Kevin sprawił, że zdeklasowaliśmy konkurencję.

Kolędy w Polsacie



Jak co roku, 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, na antenie Telewizji Polsat pokazaliśmy kilka programów muzycznych typowo wigilijnych. Dwa premierowe koncerty tego dnia to: "Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II", będący zwieńczeniem przypadających w tym roku obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, i "Wielkie kolędowanie z Polsatem", zarejestrowane we wnętrzach sanktuarium w Mariańskim Porzeczu.

Obie te premiery spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem naszych widzów. To pasmo osiągnęło wynik prawie 17 proc. w grupie 4 + i ponad 20 proc. w grupie komercyjnej. Wygraliśmy cały wigilijny czwartek, bo w grupie komercyjnej nasza stacja zgromadziła udziały w rynku na poziomie: 14 proc. (4+) i 18 proc. (16-49).

Najchętniej oglądana stacja



Cały świąteczny weekend sprawił nam wiele radości. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli piątek oraz niedziela, zamykająca ten wyjątkowy weekend, to dni, w które notowaliśmy najwyższe procentowe udziały w rynku wśród widzów grupy komercyjnej w naszym kraju. 25 grudnia br. było to średnio ponad 11 proc., a 27 grudnia br. – ponad 8 proc.

Biorąc pod uwagę średnią oglądalność 4 dni tego okresu, wygraliśmy w grupie komercyjnej (10,5 proc.), natomiast zajęliśmy 2. pozycję za TVP1 wśród wszystkich widzów, oglądających telewizję w naszym kraju (z bardzo dobrym wynikiem: ponad 8 proc.).

Kolejna okazja na spotkanie z Kevinem na antenie Telewizji Polsat nadarzy się już wkrótce! Druga część opowieści o jego świątecznych, równie zabawnych, co dramatycznych przeżyciach to "Kevin sam w Nowym Jorku". Ten przebój - zarówno kinowy, jak i telewizyjny – również zawsze z powodzeniem gości na naszych antenach. Najbliższy pokaz odbędzie się w noworoczny piątek, 1 stycznia 2021 roku, g. 20:00 oraz w niedzielę, 3 stycznia, g. 12:45.

