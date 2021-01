Nowy Rok z Polsatem przywitało aż 5,3 mln Polaków

Sylwestrowa Moc Przebojów miała tę MOC! Nowy Rok przywitało z nami 5 milionów 300 tysięcy Polaków! To ponad dwa miliony więcej niż rok temu.

Ten Sylwester był inny niż wszystkie dotąd. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid-19, po raz pierwszy w historii naszej stacji Sylwester odbył się bez udziału publiczności. Pusta widownia była ogromnym wyzwaniem dla Artystów i prowadzących przyzwyczajonych do wielotysięcznych tłumów bawiących się pod sceną na koncertach sylwestrowych z Polsatem. Ale i tak rozkręciliśmy największą domówkę w Polsce! Artyści nie zawiedli. Atmosfera w studio była gorąca, co udało się przenieść do domów widzów!

4 miliony widzów Sylwestra w Polsacie

Całą transmisję w Polsacie, Polsat 2 i Polsat News oglądało średnio prawie 4 miliony widzów, czyli ponad milion więcej niż przed rokiem! Ta widownia przełożyła się na udziały na poziomie 24,8 proc. widzów w grupie 4 plus. W grupie komercyjnej 16-49 udziały wyniosły prawie 30 proc. Nowy Rok witało z nami 5 milionów 300 tysięcy widzów, co przekłada się na 36 proc. osób przed telewizorami!



Kochani widzowie, dziękujemy, że byliście z nami!



W doskonały nastrój wprowadzili nas artyści z Polski i z zagranicy. Największym zaskoczeniem był występ królowej polskiej sceny Maryli Rodowicz. Była to niespodzianka dla fanów wokalistki myślących, że nie zobaczą jej tego wieczoru na scenie.



Na Sylwestrze Polsatu dla widzów wystąpili: Doda i Alicja Majewska. Dawid Kwiatkowski i Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Michał Szpak i Małgorzata Walewska. W koncercie wzięło udział ponad 20 artystów: Sławomir z Kajrą, Sylwia Grzeszczak, Daj to głośniej, Czadomen, grupa Enej, Stachursky, Piękni i Młodzi, After Party, Feel, Piersi, Brave & Antek Smykiewicz, Michał Wiśniewski, Mandaryna, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos, Lou Bega, Loona czy Fun Factory. W sumie wykonali oni prawie 60 utworów! A my zapewniliśmy widzom ponad 4,5 godziny dobrej rozrywki!



Sylwestrowy koncert poprowadzili: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak. Na czerwonym dywanie z gwiazdami rozmawiała Agnieszka Hyży!



Dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

red/