Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Japonia rozważa ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Tokio i trzech okolicznych prefektur już w tym tygodniu, poinformowała Fuji TV w poniedziałek, ponieważ przypadki koronawirusa nasilają się i obciążają system medyczny kraju- Reuters.

Japonia odnotowała rekordową liczbę 4 520 nowych przypadków 31 grudnia w nowej fali infekcji, co skłoniło stolicę i sąsiednie prefektury do wezwania rządu krajowego do ogłoszenia stanu wyjątkowego.