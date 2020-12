Prof. Salim Abdool Karim, szef komisji doradczej rządu RPA, powiedział, że wariant 501.V2 jest obecnie diagnozowany częściej niż zwykły koronawirus. Jak wyjaśnił, rozprzestrzenia się szybciej niż niezmutowana wersja wirusa.

- Jest jeszcze bardzo wcześnie, ale na tym etapie wstępne dane sugerują, że wirus, który obecnie dominuje w drugiej fali, rozprzestrzenia się szybciej niż pierwsza odmiana - powiedział prof. Karim na konferencji prasowej.

Szczep z RPA jest inny niż ten wykryty w Wielkiej Brytanii

Zdaniem naukowca, w Republice Południowej Afryki w obecnej fali zakażeń może być "znacznie więcej przypadków" niż podczas poprzedniej eskalacji liczby zakażeń.

- Nowy wariant został zidentyfikowany przez naszych naukowców - poinformował Zweli Mkhize, minister zdrowia RPA.

We have convened this public briefing today to announce that a variant of the SARS-COV-2 Virus- currently termed 501.V2 Variant has been identified by our genomics scientists here in South Africa.#SARSCOV2MediaBriefing — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Szczep wykryty w RPA jest inny niż nowy typ koronawirusa rozprzestrzeniający się w Wielkiej Brytanii.

Zawieszenie połączeń lotniczych z RPA

W związku z epidemicznym zagrożeniem, kolejne państwa dołączają połączenia lotnicze z RPA do zakazu lotów, który już wcześniej objął Wyspy Brytyjskie.

Rząd Szwajcarii poinformował w poniedziałek, że zabrania wjazdu do kraju osobom przybywającym z Wielkiej Brytanii oraz z RPA. Szczepów rozprzestrzeniających się w tych krajach nie wykryto jeszcze w Szwajcarii.

Taki sam krok uczyniła również Holandia. Tamtejszy rząd wstrzymał wszystkie połączenia pasażerskie z RPA co najmniej do 1 stycznia. Wyjątek uczyniono dla lotów z personelem medycznym, dozwolone też są loty transportowe.

Embargo na loty do Republiki Południowej Afryki wprowadziły także Niemcy i Turcja.

Naukowcy o możliwej odporności na szczepionki

Naukowcy starają się ustalić, czy szczepionka na COVID-19 będzie skuteczna przeciwko zmutowanemu wirusowi wykrytemu w RPA - podała agencja Associated Press.

- Prawdopodobieństwo, że nowe szczepy będą odporne na istniejące szczepionki, jest niskie, ale nie »nieistniejące« - powiedział w telewizji CNN dr Moncef Slaoui, główny doradca naukowy rządowego programu dystrybucji szczepionek w USA.

W Republice Południowej Afryki trwają testy kliniczne niektórych szczepionek na koronawirusa, w tym preparatu opracowanego przez Oxford University i firmę AstraZeneca.

W tym państwie wprowadzono również zaostrzenie restrykcji, m.in. ograniczono handel alkoholem i zamknięto część plaż położonych na obszarach z największą liczba zakażeń.

W Republice Południowej Afryki odnotowano dotąd 930 tys. 711 przypadków koronawirusa, a 24 tys. 907 chorych zmarło. Kraj ma niemal 60 mln ludności.

Ekspert: trzeba sprawdzić, czy przeciwciała z osocza niszczą nowe odmiany wirusa

Naukowcy obawiają się wystąpienia groźnej sytuacji, w której nowy wariant wirusa będzie miał zupełnie nowe białka kolców odpowiadających za przyczepianie się do komórek ludzkiego organizmu i wnikanie do nich.

Trevor Bedford, amerykański biolog i ekspert w dziedzinie genetyki z Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle sugeruje, że zaistniała potrzeba sprawdzenia, czy przeciwciała z osocza ozdrowieńców niszczą nowe odmiany koronawirusa.

Going forward, I suggest:

1. Emerging variants should be assayed against sera from recovered and vaccinated individuals to test for antigenic effects

2. Immunization records should be connected to genomic surveillance to identify variants involved in breakthrough infections

18/18 — Trevor Bedford (@trvrb) December 19, 2020

Zdaniem Bedforda, jeśli zostaną stwierdzone zmiany w obrębie tzw. białek kolców to będą one wymagały regularnych "uaktualnień" już wyprodukowanych szczepionek.

Nowe szczepy wykryto także w Danii i Szwecji

Associated Press zwraca uwagę, że wirusy w sposób naturalny ewoluują, gdy rozprzestrzeniają się w populacji. To dlatego co roku pojawia się nowa odmiana grypy.

Już wcześniej naukowcy znajdowali nowe odmiany koronawirusa. Stało się tak w m.in w Szwecji; nowy wariant pochodził także z farm norek w Danii - przypomniał dr Ravi Gupta, wirusolog z brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge.

