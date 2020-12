Testy na koronawirusa za darmo dla wszystkich wracających z zagranicy

Wszyscy przybywający z zagranicy do Polski, a w szczególności podróżujący z Wielkiej Brytanii, mogą i powinni wykonać bezpłatny test w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Zachęcamy do zgłaszania się w trosce o zdrowie własne i bliskich – powiedział we wtorek rzecznik GIS Jan Bondar.