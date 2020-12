"Mamy 7192 nowych przypadków koronawirusa" - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło kolejnych 309 chorych na Covid-19, w tym 237 mających choroby współistniejące. Oznacza to, że bilans zakażeń w Polsce zwiększył się do 1 214 525, natomiast łączna liczba zgonów - do 25 783.