Prezydent i premier interweniują w sprawie ciężarówek na granicy francusko-brytyjskiej

Brytyjskie MSW podało, że ponad 1500 samochodów ciężarowych utknęło w południowo-wschodniej Anglii, czekając na wjazd do Francji. W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, Francja zamknęła w niedzielę granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin. Zakaz dotyczy zarówno ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Skutkiem są ogromne korki przy dojeździe do Dover, gdzie znajdują się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche.

Według przedstawicieli polskiej branży transportowej, sytuacja jest jeszcze bardziej poważna. Na kontynent nie może wrócić nawet kilkanaście tysięcy kierowców, w tym kilka tysięcy z Polski - przekonuje Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka.

W sprawę zaangażował się premier. - Jestem w bezpośrednim kontakcie z naszymi służbami, które interweniują. Sam osobiście również interweniowałem osobiście u prezydenta Francji i u premiera Wielkiej Brytanii w nadziei, że ten korek zostanie szybko zlikwidowany i kierowcy będą mogli ruszyć – poinformował we wtorek Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Prezydent: jeszcze dziś rząd francuski powinien wydać decyzję

Prezydent Andrzej Duda poinformował w filmie opublikowanym na Twitterze, że we wtorek od samego rana prowadzone są intensywne konsultacje, zarówno z władzami francuskimi, jak i Komisją Europejską, dotyczące sytuacji polskich kierowców ciężarówek, którzy zostali zablokowali w Wielkiej Brytanii z powodu zamknięcia granicy pomiędzy Wielką Brytanią a Francją.

- Czynimy wszystko, aby ta decyzja władz francuskich została zmodyfikowana tak, aby transport ciężarowy - zwłaszcza ruch tranzytowy - został otwarty, co umożliwi polskim kierowcom powrót do kraju - mówił Duda.

Działania w sprawie polskich kierowców samochodów ciężarowych zablokowanych w Wielkiej Brytanii z powodu zamknięcia granicy przez Francję: pic.twitter.com/QodvJSiyU5 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 22, 2020

Jak przekazał, przedstawiciele firm transportowych, jak i zrzeszeń transportowców poinformowały go, że najprawdopodobniej w Wielkiej Brytanii znajdują się teraz tysiące polskich kierowców, którzy nie mogą opuścić wysp brytyjskich.

- Konsultacje, które prowadziliśmy zarówno z władzami francuskimi, jak i Komisją Europejską przyniosły ten efekt, że KE wydała dzisiaj wytyczne dotyczące transportu towarowego w tej relacji, co - mamy nadzieję - przyczyni się do otwarcia francusko-brytyjskiej granicy. Mamy także zapewnienie, że jeszcze dziś rząd francuski powinien wydać decyzję w tej sprawie - podkreślił prezydent.

- Chcę zapewnić, zarówno polskich kierowców, jak i ich najbliższych, że czynimy wszystko, aby jak najszybciej mogli spokojnie wrócić do domu. Mamy nadzieję, że jeszcze w ciągu dzisiejszego wieczora ta sprawa zostanie przez stronę francuską wyjaśniona - oświadczył Duda.

Poinformował także, że zwrócił się do polskiego ambasadora w Londynie, aby uruchomił służby konsularne, by niosły pomoc polskim kierowcom, zarówno pomoc dyplomatyczną, konsularną, jak również, jeżeli będzie to potrzebne, pomoc humanitarną. W to zadanie - przekazał Duda - włączyły się także organizacje polskie i polonijne. "Mam nadzieję, że żadnemu polskiemu kierowcy nie zabraknie wsparcia" - dodał.

