Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 24 listopada

- My jesteśmy gotowi, tylko szpitale nie zgłaszają do nas problemu. Mamy 10 telefonów w ciągu doby - mówił w programie "Gość Wydarzeń" dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 139 zakażeniach - jest to najmniejsza liczba od 21 października. Zmarło 540 osób. Wykonano 33,7 tys. testów. Raport Dnia.