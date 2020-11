Mamy 10 139 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To najmniej od 21 października. Do statystyk dodano również 22 tys. zakażeń wynikających z rozbieżności w raportowaniu. W sumie od początku epidemii odnotowano 909 tys. 66 zakażeń. Nie żyje też 540 kolejnych osób. Do tej pory zmarło 14 tys. 314. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 33,7 tys. testów.