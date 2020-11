Osoby przyjeżdżające do Anglii z krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. We wtorek jednak brytyjski rząd przedstawił rozwiązanie, które może skrócić czas izolacji o ponad połowę. Po pięciu dniach, na własny koszt, będzie można wykonać test na obecność koronawirusa. W przypadku wyniku negatywnego - kwarantanna zakończy się.

Informacje o planach warunkowego skrócenia kwarantanny przez kilka ostatnich dni podawały brytyjskie media. We wtorek doniesienia potwierdził minister transportu Grant Shapps.

Cena jednego testu na obecność koronawriusa kształtuje się w granicach od 80 do 120 funtów (od 400 do 600 złotych) w zależności od dostawcy. Wyniki zazwyczaj są dostępne po 24 lub 48 godzinach od wykonania. Oznacza to, że zakończenie kwarantanny będzie możliwe najwcześniej po sześciu dniach od przyjazdu do Anglii.

"Mocno spóźniona reakcja"

- Nasza nowa strategia testowania pozwoli nam na swobodniejsze podróżowanie, zobaczenie ukochanych osób i prowadzenie międzynarodowego biznesu. Dając ludziom możliwość wykonania testu w piątym dniu, wspieramy również branżę turystyczną, która nadal odbudowuje się po pandemii - oświadczył Shapps.

Zdaniem rządu procedura zachęci pasażerów do podróży międzynarodowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa publicznego. Jak informuje BBC, branża turystyczna przyjęła rozwiązanie pozytywnie, jednak jej przedstawiciele podkreślają, że reakcja władz jest "mocno spóźniona".

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 grudnia.

Zniżka na test

Ogłoszone przez Shappsa zasady dotyczą tylko przyjazdów do Anglii, bo reguły kwarantanny w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej tamtejsze rządy ustalają samodzielnie. Rząd północnoirlandzki już jednak poinformował, że rozważa podobny mechanizm.

Tymczasem już kilka godzin po ogłoszeniu przez Shappsa nowych zasad węgierskie niskokosztowe linie lotnicze Wizzair poinformowały, że zaoferują pasażerom zniżkę w jednej z prywatnych firm wykonujących testy na zasadach komercyjnych. Test w Confirm Testing ze zniżką od Wizzaira będzie kosztował 85 zamiast 110 funtów.

Aktualne obostrzenia o co najmniej 14-dniowej kwarantannie dotyczą większości europejskich krajów w tym Polski. Wyjątki stanowią podróżni z Norwegii, Finlandii, Estonii, Irlandii, Islandii oraz wysp greckich: Korfu, Krety, Kos, Rodos i Zakyntos.

Nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny zagrożone jest karą w wysokości 1000 funtów w przypadku pierwszego wykroczenia, a w razie kolejnych jest zwiększana.

