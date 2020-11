Opracowano ultrasilną nanocząsteczkową szczepionkę przeciw COVID-19 przy użyciu techniki komputerowej. Struktura molekularna szczepionki naśladuje z grubsza strukturę wirusa, co tłumaczy jego wyjątkowo dużą zdolność do wywoływania odpowiedzi immunologicznej.

Naukowcy z University of Washington School of Medicine - autorzy innowacyjnego preparatu, opisują go jako "samoskładającą się nanocząsteczkę białkową, która prezentuje 60 kopii domeny wiążącej receptor wirusowego białka Spike w wysoce immunogennej macierzy". Badania na myszach pozwoliły stwierdzić, że powoduje ona wytwarzanie przeciwciał neutralizujących wirusy na poziomie dziesięciokrotnie większym, niż ma to miejsce u ludzi, którzy wyleczyli się z COVID-19.

Trwają badania kliniczne

Kandydat na szczepionkę został już przekazany dwóm firmom farmaceutycznym, które przeprowadzą badania kliniczne.

ZOBACZ: Naukowiec celowo zakaził się koronawirusem i trafił do szpitala. "Odporności zbiorowej nie będzie"

W porównaniu ze szczepionkami opartymi na rozpuszczalnym białku Spike (które stanowią zdecydowaną większość testowanych obecnie na całym świecie preparatów), waszyngtońska szczepionka nanocząsteczkowa spowodowała wytworzenie u myszy dziesięciokrotnie więcej przeciwciał neutralizujących - nawet przy sześciokrotnie niższej dawce.

Wstępne wyniki wykazały również silną odpowiedź limfocytów B po podaniu szczepionki, co może mieć kluczowe znaczenie dla pamięci immunologicznej i powstania trwałej odporności.

Ochrona przed zmutowanymi szczepami wirusa

Po podaniu szczepionki małpie naczelnej "doprowadziła ona do wytworzenia przeciwciał skierowanych w wiele różnych miejsc białka Spike. To bardzo ważne, bo może zapewnić ochronę przed zmutowanymi szczepami wirusa, jeśli takowe się pojawią" - podkreślają badacze. Jak dodają, białko Spike jest częścią mechanizmu zakaźności koronawirusa SARS-CoV-2.

ZOBACZ: Szczepionki na Covid-19. Producenci wznawiają badania

- Mamy nadzieję, że ta innowacyjna nanocząstekowa szczepionka pomoże w walce z pandemią, która powoduje tak dużo zamieszania w naszym życiu i całym dzisiejszym świecie - mówi prof. Neil King, jeden z wynalazców technologii komputerowego projektowania szczepionek.

- Siła działania, stabilność i łatwość produkcji tego preparatu zdecydowanie odróżniają go od wielu innych kandydatów na szczepionki - dodaje.

W tym momencie na na całym świecie prowadzone są setki badań nad potencjalną szczepionką przeciwko COVID-19. Wiele z testowanych preparatów wymaga jednak albo podania dużych dawek, albo skomplikowanej, wieloetapowej produkcji, czy też trudnych do zapewnienia warunków transportu i przechowywania. Ultrapotężna szczepionka, która jest bezpieczna, skuteczna w małych dawkach, prosta w produkcji i stabilna poza zamrażarką, może umożliwić szczepienie przeciwko COVID-19 na skalę globalną.

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl