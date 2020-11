Mamy 24051 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Nie żyje 419 kolejnych osób. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 665 547. W sumie z powodu Covid-19 zmarło 9 499 osób.

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (3841), wielkopolskiego (2866), dolnośląskiego (2823), małopolskiego (2271), łódzkiego (1557), pomorskiego (1421), mazowieckiego (1410), zachodniopomorskiego (1331), kujawsko-pomorskiego (1279), podkarpackiego (1264), świętokrzyskiego (920), opolskiego (802), warmińsko-mazurskiego (746), lubuskiego (592), lubelskiego (526), podlaskiego (402).

Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 331 osób.

Ponad 2 tys. osób pod respiratorami

Jak podał resort, obecnie w szpitalach przebywa 22 tys. 298 osób. W sumie system dysponuje 34 tys. 622 łóżkami.

Zajętych jest 2047 respiratorów, z ogólnej puli 2659.

Kwarantanną objęto 430 tys. 310 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 30 tys. 420.

Do tej pory wyzdrowiało 267 tys. 580 osób.

W sumie przebadano już 5 mln 507 tys. 437 próbek pobranych od 5 mln 304 tys. 785 osób.

W ciagu ostatniej doby wykonano 57,5 tys. testów. Lekarze POZ wystawili 958 tys. 628 zleceń.

"Szybkie testy w przyszłym tygodniu"

- Dla mnie ta liczba nie jest aż tak ważna, ważne jest ile z tych osób trafia do szpitali - powiedział w Polsat News Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, mówiąc o liczbie nowych przypadków. - To jest symptomem czy polska służba zdrowia będzie wydolna czy nie - dodał.

Oceniał także, że działanie sanepidu zostało poprawione i problemy dotyczące kontaktu z tą instytucją powinny zniknąć. - W przyszłym tygodniu pojawią się szybkie testy. Ich wynik dodatni jest równoznaczny z wynikiem testu genowego, czyli PCR-owego, który w tej chwili jest wykonywany - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Lockdownu nie będzie?

Ponad tydzień temu, 4 listopada, premier Mateusz Morawiecki przestrzegał, że jeśli liczba zakażeń nie przestanie wzrastać, konieczna będzie "narodowa kwarantanna". W ostatnich dniach liczba zakażeń spadła poniżej 27 tys. w ciągu doby, co było warunkiem pozostania przy obecnych obostrzeniach.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 683 nowych zakażeniach (57,2 tys. testów). W środę było ich 25 221 (53,2 tys.), we wtorek 25 484 (54,7 tys.), w poniedziałek 21 713 (43,4 tys.), w niedzielę 24 785 (61 tys.), w sobotę 27 875 (66,8 tys.), w piątek 27 086 (82,9 tys.), w czwartek 27 143 (67,1 tys.), w środę 24 692 (69 tys.).

Rząd założył, że wprowadzi lockdown, jeśli średnia liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni przekroczy 27 tys.

- Nareszcie dobre wieści zaczynają do nas docierać. W tym tygodniu po pierwszy od dwóch miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens - przekonuje premier Morawiecki w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Morawiecki: dyscyplina działa

- Dyscyplina działa. Dlatego wciąż proszę i będę prosił - zostańmy w domu. Zasada jest prosta - im mniej kontaktów społecznych, tym mniejsza szansa na zakażenie i wyhamowanie epidemii" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

- Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny - ogłosił premier. - Ustaliliśmy z radą medyczną próg alarmowy na 70-75 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. W ostatnich dniach udało nam się wyhamować dokładnie przed tym punktem krytycznym, jednak dystans, jaki nas dzieli od progu narodowej kwarantanny, nadal jest niewielki i nie pozwala na swobodę - podkreślił Morawiecki.

Pozytywny trend z ostatnich dni nie oznacza, że widmo pełnego lockdownu całkowicie się oddaliło. Na razie nie ma też mowy o luzowaniu obowiązujących obostrzeń. Uczniowie powrócą do szkół najwcześniej w grudniu.

Wirus z Wuhan na całym świecie

Zapalenie płuc nazwane przez ekspertów COVID-19 pierwszy raz rozpoznali lekarzy w mieście Wuhan w Chinach pod koniec 2019 roku. Liczba zakażeń wirusem, który zdaniem naukowców pochodzi prawdopodobnie od zwierząt, wzrosła tak gwałtownie, że 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła na świecie stan pandemii.

W Polsce pierwszy na początku marca rozpoznano zakażenie u pierwszego pacjenta. Niedługo potem Ministerstwo Zdrowia i rząd Mateusza Morawieckiego ogłosiły wprowadzenie radykalnych obostrzeń. Aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pandemii zamknięta została m.in. większość sklepów, władze wydały także zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby.

Najczęstsze objawy koronawirusa



Objawami choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 są zazwyczaj: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Zakażenie koronawirusem może prowadzić do śmierci także u osób młodych i zdrowych. W większości przypadków przebiega jednak łagodnie lub bezobjawowo.

Według ekspertów medycznych u znacznego odsetka chorych może po wyzdrowieniu prowadzić do późniejszych negatywnych skutków w układzie oddechowym i krążenia. Choroba COVID-19 wywoływana przez koronawirusa jest niebezpieczna zwłaszcza dla seniorów, w szczególności tych, których odporność jest osłabiona i u których występują inne przewlekłe choroby.

