Niezamężne pary zamieszkają razem, łatwiejszy stanie się dostęp do alkoholu, a zabójstwa honorowe uznane będą za przestępstwa. Takie zmiany w prawach opartych na islamie ogłosiły w sobotę Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są popularnym kierunkiem wśród turystów, także Polaków. Podróżni z całego świata przyjeżdżają m.in. do Dubaju czy Abu Zabi. Poluzowanie praw opartych na islamie będzie więc krokiem do ocieplenia wizerunku kraju.

ZOBACZ: Dubaj otwiera się na pracujących zdalnie

Reformy mają na celu poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej kraju oraz "utrwalenie zasad tolerancji w Emiratach" - podała państwowa agencja WAM.

Otwarcie na izraelskich turystów

Rządowy dekret dokładniej przedstawiła państwowa gazeta "The National".

Zmiana prawa jest konsekwencją historycznej umowy, w której pośredniczyły USA. Chodzi o normalizację stosunków między ZEA a Izraelem, która - w konsekwencji - pomogłaby zachęcić do odwiedzenia kraju izraelskich turystów.

ZOBACZ: Historyczne porozumienie zawarte. Kolejne kraje arabskie porozumiały się z Izraelem

Nie bez znaczenia pozostaje organizacja przez Dubaj Expo, będącego nadzieją na wzrost gospodarczy i około 25 mln gości. Zaplanowane było na październik, ale z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie przesunięto o rok.

Niezamężne pary mogą mieszkać razem

Ważną zmianą społeczną jest dopuszczenie "wspólnego pożycia par niezamężnych", co do tej pory ZEA uznawały za przestępstwo. Władze choćby w Dubaju - jeśli chodzi o cudzoziemców - przymykały na to oko, ale groźba w teorii istniała.

Przestępstwem nie będzie również próba samobójcza.

ZOBACZ: Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą osiedlić ludzi na Marsie w XXII wieku. Na razie ślą tam sondę

Zniesione zostaną kary za spożywanie, sprzedaż i posiadanie alkoholu dla osób od 21 roku życia. Piwo i mocniejsze trunki dostępne są w klubach i barach metropolii ZEA, ale osoby fizyczne potrzebowały specjalnej licencji, by kupić, przewozić i posiadać alkohol w domu. Dzięki poprawkom, mieszkańcy mogliby swobodnie pić napoje z procentami.

Zakazane zabójstwa honorowe

Oburzająca od lat kwestia zabójstw honorowych również uległa zmianie. Rząd "chcąc lepiej chronić prawa kobiet" zapowiedział, że zlikwiduje prawa uznające za dopuszczalne "zabójstwa honorowe".

ZOBACZ: Zakochała się w starszym i uciekła z nim. Ojciec obciął jej głowę

Organizacja Humans Rights Watch wyjaśnia, że zabójstw honorowych dokonuje się najczęściej, gdy kobieta nie zgodzi się na zaaranżowane małżeństwo, jest ofiarą napaści seksualnej bądź gwałtu, dopuściła się lub jest podejrzewana o pozamałżeńskie stosunki seksualne.

HRW wyjaśnia, że czasami motywacje kierujące zabójcami są bardziej trywialne. Kobieta może narazić się nieodpowiednim strojem bądź nieposłuszeństwem względem rodziny.

Przed sądem z tłumaczem

Poprawki w prawie zapewniają ochronę "Dobrym Samarytanom" niosącym pomoc w potrzebie, np. podczas wypadku. Nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności za efekty swoich działań, czyli choćby nieudaną reanimację.

ZOBACZ: "Temat uchodźców stał się przedmiotem rozgrywki politycznej". O misjach w krajach arabskich

Zmieni się także odpowiedzialność obcokrajowców. Nowe prawo pozwoli unikać im islamskich sądów szariackich w sprawach takich jak małżeństwo, rozwód i dziedziczenie. Ci stający przed sądem, muszą mieć zapewnionego tłumacza, jeśli nie mówią po arabsku.

W komunikacie nie wspomniano o aktach homoseksualizmu czy publicznym okazywaniu uczuć uważanych za obraźliwe dla lokalnych zwyczajów.

WIDEO - Kwarantanna dla wjeżdżających do Niemiec. Graniczące z Polską landy łagodzą obostrzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/prz/ thenationalnews.com, polsatnews.pl, onet.pl