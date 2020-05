Zakochała się w starszym i uciekła z nim. Ojciec obciął jej głowę

Romina Ashrafi uciekła z domu w prowincji Gilan ze swoim 35-letnim chłopakiem po tym, jak jej ojciec sprzeciwił się ich małżeństwu. Pięć dni później parę odnalazła policja. Nastolatka trafiła na komisariat, skąd została odebrana przez rodzinę. Dziewczyna miała powiedzieć policji, że obawiała się gwałtownej reakcji swojego taty.

Zabił własną córkę w sypialni



13-latka miała zostać zaatakowana i zabita w swojej sypialni. Lokalne media podały, że mężczyzna wyszedł po zabójstwie z domu i przyznał się do winy.

Zabójstwa honorowe w Iranie wciąż są praktykowane. Sprawa Ashrafi wywołała ogólnonarodowe oburzenie.

13 year old girl beheaded by her own father in an “honour killing” in Iran. She feared for her life but authorities handed her back to her father anyway. Sick, backward bastardry. #Romina_Ashrafi https://t.co/CNgfRrNp5S