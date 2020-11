"Dojrzała wspólnota walczy razem". Premier opublikował nowy spot

- Polska to wyjątkowy kraj, Polacy zawsze radzili sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pandemia jest jedną z nich, przecież chodzi o zdrowie nas wszystkich - mówi w nowym spocie premier Mateusz Morawiecki. - Nikt nie zapraszał tu koronwirusa, ale on tu jest i musimy go wspólnie pokonać. Nie obrażać się na rzeczywistość, nie kłócić, nie wyzywać, ale sobie pomagać - dodaje.