Artur Barciś zakażony koronawirusem. "Mdłości, ból mięśni i głowy, nogi i ręce jak z waty"

Artysta opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych "ku przestrodze" filmik. W nim łamiącym się głosem wyrecytował "krótki wiersz o chorowaniu", który zatytułował "Obcy".

- Myślisz, że cię to ominie, że ciebie to nie dotyczy. Nie ma go w twojej rodzinie, nie ma go w twojej okolicy. Aż nagle, niespodziewanie czujesz, że coś się nia zgadza. Że nie smakuje śniadanie, że twoje ciało cię zdradza. Powoli i metodycznie jak bardzo sprawny mechanizm, wysyła swoje wytyczne przejmując już twój organizm - mówi w nim aktor.

"Będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania"

Aktor Artur Barciś ostrzega, co może czekać chorych na koronawirusa. - Doświadczam tego codziennie. Nie, nie ma na niego lekarstw, zmierzysz się z nim samodzielnie. Kaszel od rana do nocy, potem od nocy do rana. Będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na tysiąc drgawek, a suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę. Mdłości, ból mięśni i głowy, nogi i ręce jak z waty. Obcy się wybrał na łowy i wali do ciebie z armaty. I będzie się bawił długo, nie licz, że cię porzuci. Dziś ty jesteś jego sługą, masz tańczyć jak ci zanuci. Więc będziesz robił co każe, zwiniesz się w rogu pokoju, a on ci wtedy pokaże w jakim jest dzisiaj nastroju - wylicza.

Zwraca również uwagę na samotność w obliczu choroby. - Samotność dobije cię z boku, choć masz przyjaciół, rodzinę, nikt cię nie wyrwie z rynsztoku ani na jedną godzinę. Nie zwierzam się by narzekać, nie chcę współczucia nad głową. To apel mój byś nie czekał, że będzie bezobjawowo - podkreśla w nagranym materiale Barciś.

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 27 875 osób. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii. Resort poinformował, że zmarło 349 chorych. Od początku pandemii w Polsce zachorowało ponad 500 tys. osób.