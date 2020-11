Na zewnątrz tylko przez godzinę; do pracy z certyfikatem. Tak wygląda lockdown we Francji

We Francji w ciągu zeszłej doby odnotowano 40 558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie od początku epidemii w kraju SARS-CoV-2 zainfekowanych zostało 1 543 321 osób. Zmarło ponad 38 tys. osób.

Narodowa kwarantanna obowiązuje na terytorium całego kraju. Wprowadzono ją w nocy z zeszłego czwartku na piątek. Restrykcjami objęto również karaibską Martynikę - francuskie terytorium zamorskie. Obowiązywać będzie do 1 grudnia.

