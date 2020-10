Media: Johnson wprowadzi lockdown w Anglii

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosi, że cała Anglia znajdzie się na nowym, najwyższym poziomie restrykcji koronawirusowych, które będą oznaczały powrót do pełnego lockdownu, potrwa on do 2 grudnia - ujawniły w sobotę po południu stacje Sky News i ITV. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 21 915 nowych przypadków zakażenia.