Podróże w czasie pandemii. LOT przedłuża ważność voucherów

LOT podał, że vouchery zostały wprowadzone do oferty LOT-u w marcu br. Do połowy października wystawionych zostało ponad 85 tysięcy elektronicznych dokumentów, które umożliwiają pasażerom ponowne wykorzystanie środków za połączenia odwołane w okresie zawieszenia ruchu lotniczego oraz w wyniku obostrzeń epidemicznych wprowadzonych w Polsce i krajach docelowych.

"Od teraz, aby zagwarantować pasażerom jeszcze większy komfort w planowaniu nadchodzących podróży, ważność voucherów została przedłużona z 12 do 24 miesięcy. Dotyczy to także dokumentów, które zostały wystawione od marca do października br." - poinformowała w komunikacie spółka.

Zaznaczyła, że w momencie realizacji vouchera pasażerowie mogą wybrać nowy termin lotu w ramach całej siatki połączeń, dostępnej przez 12 kolejnych miesięcy. "Tym samym zyskują nawet 3 lata na realizację swojej podróży" - wskazano.

Vouchery można łączyć w ramach jednej rezerwacji, a niewykorzystane środki są zwracane w postaci nowego vouchera. Dokument można też przepisać na inną osobę za pośrednictwem Contact Center LOT.

Od początku pandemii Polskie Linie Lotnicze LOT, podobnie jak inni światowi przewoźnicy, zawieszają wiele połączeń z powodu pandemii.