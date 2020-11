Donald Trump ma 95 proc. szans na wygraną wyborów na Florydzie i 94 proc. w Karolinie Północnej - ocenia dziennik "New York Times". Na Florydzie zostało do przeliczenia ok. 7 procent głosów, a prezydent ma przewagę ponad 300 tys.

O "słoneczny stan" z 29 głosami elektorskimi toczyła się w kampanii zacięta walka. Kandydaci na prezydenta oraz wiceprezydenta regularnie odwiedzali Florydę i przeznaczali znaczne pieniądze na kampanię w tym stanie. Demokratom pomagał mocno miliarder Michael Bloomberg. Ze wstępnych szacunków wynika, że Trump znacznie poprawił na Florydzie swój wynik wśród społeczności latynoskiej.