- Jesteśmy na dobrej ścieżce, by wygrać wybory - oświadczył Joe Biden, kandydat Demokratów na prezydenta USA. Zaapelował do swoich sympatyków o cierpliwość. Dodał, że "było wiadomo, że będzie to długo trwało". - Mamy powody do radości i będziemy to przeżywać. Dziękuję! Perspektywy są dobre - stwierdził.