- Są tak zwane "terytoria Trumpa", gdzie głosujący byli nam przyjaźni. To nieprawdopodobne, by Joe Biden nas prześcignął - powiedział w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że wygrał m.in. w Pensylwanii i Teksasie. Mówił także o wyborczym oszustwie i zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego. Oficjalnie trwa jeszcze liczenie głosów.