Budka: żądam od Jarosława Kaczyńskiego odwołania haniebnych słów

Na konferencji prasowej Budka został zapytany, co należy zrobić, aby rozwiązać problem związany z masowymi demonstracjami na ulicach, które mają miejsce po orzeczeniu TK w sprawie aborcji.

Według lidera PO, aby rozwiązać obecną sytuację, "Kaczyński powinien wycofać bojówki z polskich ulic".

- Jeśli we Wrocławiu pseudopatrioci atakują niewinne kobiety, to jest wina Kaczyńskiego, on w tym pseudoorędziu, niczym Jaruzelski, wzywał do takich działań, on eskaluje przemoc - mówił Budka nawiązując do wtorkowego oświadczenia wicepremiera.

Jarosław Kaczyński: Musimy bronić kościołów

Kaczyński w swoim wystąpieniu nawiązując do niedzielnych protestów, które miały miejsce także w kościołach mówił: "Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo".

Budka zwrócił się do lidera PiS o odwołanie tych słów.

- Żądam od Kaczyńskiego odwołania tych haniebnych słów i zaprzestania zwalczania protestów. Dziś Kaczyński powinien przeprosić kobiety i odwołać to, do czego nawoływał, odwołać agresję wobec tych, którzy protestują w obronie swoich słusznych praw - dodał.

Jak zaznaczył, "Kaczyński zasłania się bojówkami, wzywa swoją młodzieżówkę do tego, aby pod pozorem obrony wartości walczyła z protestującymi kobietami". Tymczasem, dodał, "dziś każdy przyzwoity polityk powinien wspierać polskie kobiety".

- To Kaczyński jest odpowiedzialny, za wywołanie tej wojny polsko-polskiej, to Kaczyński ma w rękach narzędzia, aby zgasić te protesty, ale do tego potrzeba elementarnej przyzwoitości - powiedział szef PO.

Budka: Jesteśmy z kobietami

Budka zapewnił, że posłanki i posłowie KO będą obecni na protestach związanych z orzeczeniem TK. "Jesteśmy z polskimi kobietami, bo to jest elementarna przyzwoitość" - mówił.

Gdy przechodząca ulicą kobieta zaczęła krzyczeć do Budki: "pan jest mordercą!", ocenił, że "to jest efekt polityki Kaczyńskiego".

- Słuszne głosy, że zabraknie łóżek w szpitalach, powinny być głoszone pod Nowogrodzką, bo przez pół roku nie zrobiono nic, żeby przygotować Polskę na drugą falę pandemii - oświadczył.

- Za wzrost zachorowań chce się winić polskie kobiety, to jest największy pseudosukces Kaczyńskiego - ocenił Budka.

Pytany o stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, który odnosząc się do wyroku Trybunału przyznał, że kobiety nie powinny być zmuszane do heroizmu, Budka zauważył, że rzecznik prezydenta przyznawał niedawno, że przyjmuje on wyrok z TK z zadowoleniem.

- Panie prezydencie, proszę przestać być hipokrytą, proszę zadziałać - apelował lider PO. - Dziś nie jest czas na żadne oszustwa, trzeba stanąć i rozwiązać problem, który sami wywołaliście, a pan panie prezydencie jest jedną z odpowiedzialnych za to osób - dodał.

"Z Kaczyńskim konstytucji nie będziemy zmieniać"

Na pytanie o postulat PSL, by wpisać kompromis aborcyjny do konstytucji Budka odparł, że Jarosław Kaczyński nie uznaje żadnych kompromisów. - Kaczyński właśnie złamał kompromis aborcyjny. Nie wierzę w to, aby ktokolwiek z Kaczyńskim byłby w stanie zmieniać konstytucję, bo on tej konstytucji tak samo nienawidzi, jak nienawidzi protestujących i tych, którzy maja inne zdanie - powiedział lider PO.

- Z Kaczyńskim konstytucji nie będziemy zmieniać, Kaczyński musi odejść, żeby w Polsce przywrócono elementarne prawa - dodał Budka.

Ustawa "covidowa"

- Żądam od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jeszcze dziś podpisał ustawę covidową, która gwarantuje dodatki wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy mieli kontakt z chorymi na COVID-19 - zaapelował Borys Budka.

Według Budki "dziś nie czas na to, żeby różnicować lekarzy na lepszych i gorszych". Poparcie ustawy w wersji ostatecznie przyjętej przez Sejm, to jest jak mówił, "test na przyzwoitość". "Dlatego żądam od prezydenta Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie, jeszcze dziś podpisał tę ustawę"

jo/ PAP