Dworczyk na Stadionie Narodowym: Otwieramy pierwszy szpital tymczasowy

- Dzisiaj otwieramy pierwszy szpital tymczasowy; jest to oddział szpitala MSWiA. Docelowo będzie to 1200 łóżek. W pierwszym etapie, który dzisiaj właśnie się kończy, uruchamiany 300 łóżek. Kolejny etap, to będzie za tydzień, dojdziemy do 500 łóżek. I potem w kolejnym etapie łącznie 1200 łóżek - powiedział szef kancelarii premiera na konferencji prasowej w czwartek. Zaznaczył, że na te 12000 łóżek sto to będą łóżka OIOM-owe.

Dodał, że "do wszystkich został podciągnięty tlen". - Została wykonana olbrzymia praca logistyczna. Dość powiedzieć, że 45 km przewodów elektrycznych, 5 km rur z tlenem, agregaty tlenu, zbiorniki z tlenem, olbrzymia infrastruktura, która została zaprojektowana i wybudowana w rzeczywiście w imponującym tempie - powiedział minister.

Wideo: Otwarcie Szpitala Narodowego Jak podkreślił, nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie, którzy się w przedsięwzięcie zaangażowali. Zaznaczył, że poza pracami logistycznymi jeszcze ważniejsze jest przygotowanie kadry, która będzie pracowała w szpitalu tymczasowym na stadionie PGE Narodowy. - Zespół doktora Zaczyńskiego (...) i wspaniałych ludzi, którzy dzień i noc pracowali wkładając całą energię, żeby przygotować uruchomienie tego szpitala i tym osobom należą się największe podziękowania - powiedział Dworczyk. ZOBACZ: Prof. Horban: dużo łatwiej zakazić się koronawirusem niż na wiosnę. Możliwy lockdown Zaznaczył, że do 500 łóżek, które zostaną uruchomione w ciągu tygodnia, potrzeba jest 250 osób obsługi: 25 lekarzy, 25 ratowników medycznych, opiekunów medycznych, pielęgniarek. Poinformował, że dotychczas gotowość do pracy w szpitalu tymczasowym na stadionie narodowym zgłosiło ponad 3 tys. osób. - Część osób na pewno nie będzie mogła tu pracować, bo zgłaszali się wolontariusze. Ale zgłosiło się również bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy - powiedział szef KPRM. 🏥 Na zmianie w #SzpitalNarodowy dla 500 pacjentów będzie pracować ok. 250 osób ⬇️ pic.twitter.com/4Q9Uy13Tc3 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 29, 2020 Dodał, że "to wszystko nie byłoby możliwe bez olbrzymiego wsparcia Agencji Rezerw Materiałowych". Podziękował też PGE Narodowy za przygotowanie infrastruktury. Szpital tymczasowy, który powstaje na Stadionie Narodowym, będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W Warszawie oprócz szpitala na PGE Narodowym powstanie także placówka w hali EXPO XXI, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

