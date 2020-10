- Cieszę się, że mąż powiedział o tym, że należy przygotować jakieś rozwiązanie (ws. aborcji - red.). (...) Mam ogromny szacunek do kobiet, które wychowują ciężko upośledzone dzieci. Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane. Mam tu wątpliwości - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

- Mogę mówić za siebie. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła usunąć ciążę, nawet ciążę zagrożoną, ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary, ale także ze świadomości, że w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji nie zostałabym sama - mówiła pierwsza dama.

Jak dodała, "przez ostatnie pięć lat poznałam bardzo wiele kobiet, które pomimo tego, że miały takie prawo, nie zdecydowały się na usunięcie ciąży, wychowują ciężko upośledzone dzieci, poznałam też takie, które dowiedziały się, będąc w ciąży, że ich dzieci umrą zaraz po porodzie". - Mam do tych kobiet ogromny szacunek i uważam je za bohaterki, choć one pewnie same by się tak nie określiły, kochają bezgranicznie swoje dzieci, jak każda matka - mówiła Agata Kornhauser-Duda.

- Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane. Mam tu wątpliwości - podkreśliła.

Pytana przez Bogdana Rymanowskiego o formę protestów, Kornhauser-Duda odpowiedziała: "nie można tolerować aktór agresji, niszczenia kościołów, na to nie ma zgody".

- Trzeba przygotować przepisy wspólnie z ekspertami, żeby np. dzieci z zespołem Downa były chronione oraz żeby kobiety nie były narażane na cierpienie fizyczne i psychiczne - mówił z kolei prezydent Andrzej Duda.

- Jestem gotów zaangażować się w prace nad przepisami, które przyniosą spokój społeczny - dodał.

Orzeczenie TK

W ubiegły czwartek TK orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Po wyroku TK w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, organizowane m.in. przez "Strajk kobiet". Protesty odbywały się m.in. przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie i na ulicach wielu miast w Polsce. W niedzielę odbyły się protesty także przed i w kościołach.

