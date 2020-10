"Mamy 12 tys. 107 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych wzrosła do 214 tys. 686. Nie żyje też 168 kolejnych osób. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 4 tys. 019 pacjentów.

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1579), wielkopolskiego (1516), małopolskiego (1331), śląskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (905), łódzkiego (863), podkarpackiego (777), pomorskiego (710), dolnośląskiego (610), achodniopomorskiego (515), świętokrzyskiego (486), lubelskiego (411), opolskiego (404), warmińsko-mazurskiego (311), lubuskiego (297), podlaskiego (224).

W porównaniu do środy, liczba nowych zakażeń wzrosła o 2 tys. 064.

ZOBACZ: Czerwona strefa. Jakie zasady obowiązują?

W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba osób z Covid-19 w szpitalach wynosi 10091. 812 pacjentów wymaga wsparcia respiratora.

Ponad 100 tys. ozdrowieńców

Z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 214 686/4 019 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 22, 2020

Kwarantanną objęto 378 tys. 348 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 47 tys. 314.

Do tej pory wyzdrowiały 102 tys. 204 osoby.

24 proc. testów pozytywnych

Przebadano 4 mln 159 tys. 590 próbek, pobranych od 3 mln 996tys. 645 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 50, 2 tys. testów. Pozytywne okazało się ok. 24 proc. z nich. Lekarze POZ wydali 273 tys. 898 zleceń.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 50,2 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/IA3sxGiFhe — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 22, 2020

Wcześniej w środę padł rekord zakażeń i zgonów w Polsce. W ciągu doby koronawirusa wykryto u 10 tys. 40 osób. Z powodu COVID-19 zmarło w sumie 130 osób. Liczba zakażonych osiągnęła w Polsce 202 tys. 579 osób. W sumie zmarło 3851 chorych.

- Będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby od soboty cała Polska była "czerwoną strefą" - mówił w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekazał, że ma to związek z rekordem nowych zakażeń koronawirusem w Polsce.

ZOBACZ: Premier: będę rekomendował, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną

- Mamy taką liczbę "czerwonych" powiatów, ok. 317, że będę rekomendował, żeby od soboty cała Polska była strefą czerwoną - mówił premier. - Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc. mieszkańców (którzy znajdują się w "czerwonej strefie" - red.), więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - wyjaśnił.

Możliwy kolejny lockdown?

- Mam nadzieję, że to tego nie dojdzie - mówił Morawiecki pytany o ewentualny kolejny lockdown.

W czwartek w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu dotyczącego walki z epidemią koronawirusa, planowane jest też głosowanie.

ZOBACZ: Ustawa o walce z Covid-19. Kolejny dzień prac Sejmu [OGLĄDAJ]

W czwartek w nocy, po ponad jedenastu godzinach obrad, sejmowa komisja zdrowia zakończyła prace nad czterema poselskimi projektami - autorstwa KO, Lewicy, PiS oraz PSL - związanymi z walką z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS dotyczący zmian w kilku ustawach w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Projekt ten zakłada m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE. Komisja przyjęła kilkadziesiąt poprawek do projektu m.in. zakładającą, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepie będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Wirus z Chin paraliżuje świat

Zapalenie płuc, które zostało nazwane COVID-19 zostało po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca, a niedługo potem rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie rząd stopniowo wraca do zaostrzonych środków zapobiegawczych.

ZOBACZ: Koronawirus wśród biskupów. "Jest wiele miejsc, gdzie mogli się zakazić"

Wśród objawów choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 są najczęściej: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Choroba może prowadzić do śmierci nawet u osób młodych i zdrowych, choć na ogół przebiega u nich bezobjawowo i łagodnie. Lekarze ostrzegają jednak, że u znacznego odsetka chorych może później prowadzić do komplikacji w układzie oddechowym i krążenia. Szczególnie niebezpieczny koronawirus jest u seniorów, zwłaszcza tych, którzy są osłabieni i cierpią na inne przewlekłe choroby.

WIDEO - Zbyt drogie miejsca na cmentarzu. Mieszkańcy pozywają kurię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl